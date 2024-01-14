Нетаньяху назвал новое условие для окончания войны в секторе Газа

Без установления Израилем контроля над границей сектора Газа с Египтом война не закончится, заявил Нетаньяху. Накануне WSJ со ссылкой на источники писала, что ЦАХАЛ готовится к военной операции по взятию границы под контроль

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Израиль не сможет завершить войну в секторе Газа, не взяв под контроль границу палестинского эксклава с Египтом, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы не закончим войну, не закрыв эту дыру [на границе с Египтом]. В противном случае мы не уничтожим ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь [в эксклав] попадет еще больше оружия. Очевидно, нам нужно закрыть его. Есть несколько вариантов, и мы еще не приняли решение», — сказал он.

В конце декабря Нетаньяху уже заявлял о том, что после «зачистки» сектора Газа ЦАХАЛ установит контроль над так называемым Филадельфийским коридором — территорией протяженностью 14 км вдоль границы палестинского эксклава и Египта. Тогда его заявление раскритиковал член палаты представителей Египта Мустафа Бакри, назвав их посягательством на суверенитет Египта и нарушением мирного договора между Израилем и Египтом.

The Wall Street Journal накануне также сообщила, что Израиль проинформировал Египет о планах начать военную операцию по взятию под контроль Филадельфийского коридора. По данным источников газеты, операция еще не получила полного одобрения от израильских лидеров, и будет зависеть от переговоров с правительством Египта. Вместе с этим египетская сторона уже отклонила предложения Израиля по совместному патрулированию на границе со стороны Египта, узнала WSJ.

Война Израиля и ХАМАС началась после нападения группировки на южные районы страны 7 октября. Израиль ввел войска в северные районы сектора Газа, позднее боевые действия также затронули юг региона. 5 января израильский министр обороны Йоав Галлан презентовал план послевоенного устройства сектора Газы, согласно которому после завершения войны эксклавом будут управлять местные палестинские власти, тогда как ЦАХАЛ сохранит за собой полный военный контроль.

Власти Израиля и ранее заявляли о намерении оставить силы безопасности в секторе Газа, заняться «демилитаризацией» анклава, а также оставить за армией «полную свободу действий». The New York Times писала, что израильские власти рассчитывают создать новую буферную зону внутри сектора Газа, в том числе на границе с Египтом, таким образом полностью контролируя сухопутные границы анклава.