Постпред Израиля предложил ООН сесть на скамью подсудимых в Гааге

Гилад Эрдан (Фото: Lev Radin / Global Look Press)

Организация Объединенных Наций должна предстать перед Международным судом ООН в Гааге как соучастник преступлений палестинской группировки ХАМАС. Об этом заявил постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан на своей странице в X (ранее — Twitter).

«Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», — написал постпред.

Дипломат назвал судебный процесс по иску ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде (сейчас его рассматривает Международный суд в Гааге) демонстрацией того, как ООН и ее институты стали оружием в руках террористических организаций.

ЮАР обвиняет Израиль в нарушении Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Документ был принят в ответ на события времен Второй мировой войны, в том числе холокост. Израиль подписал и ратифицировал его.

По мнению властей южноафриканской республики, Израиль совершает геноцид в секторе Газа и не предпринимает никаких действий для наказания тех, кто занимается подстрекательством к нему. Претория обвинила страну в «неизбирательном применении силы и насильственном выселении жителей».

МИД Израиля отверг обвинения со стороны ЮАР, назвав их необоснованными и не имеющими юридической силы. В ведомстве подчеркнули, что израильская сторона привержена соблюдению международного права в рамках ведения войны против ХАМАС.

США и несколько западных стран сочли обвинения в адрес Израиля в геноциде необоснованными. Вашингтон заявил, что не считает действия израильской армии в секторе Газа геноцидом. Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, подчеркнула, что Израиль действует в соответствии со своим правом на самооборону в отношении ХАМАС, но не против гражданского населения, о чем ясно дал понять. Другие страны, в частности, Бразилия, поддержали позицию ЮАР.