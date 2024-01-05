В ЦАХАЛ раскрыли послевоенный план для сектора Газа из четырех «столпов»

Послевоенный план Израиля по развитию сектора Газа включает в себя военный контроль ЦАХАЛ над эксклавом и за поступающими туда грузами. При этом гражданский контроль останется в руках местных властей, рассказал Галант

Министр обороны Израиля Йоав Галант (Фото: Zuma / ТАСС)

По завершении войны между Израилем и ХАМАС сектором Газа станут управлять местные палестинские власти, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит за собой полный военный контроль. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галлан на презентации послевоенного плана, передает The Times of Israel.

Как отмечает издание, это первый случай, когда высокопоставленный израильский чиновник изложил подробный план по развитию сектора Газа после войны. Сам план состоит он из четырех «столпов» гражданского правления:

Израиль будет координировать и планировать свою надзорную роль в гражданском управлении и отвечать за проверку поступающих в сектор Газа товаров;

Многонациональная целевая группа, возглавляемая США в партнерстве с европейскими и умеренными арабскими странами, возьмет на себя ответственность за управление гражданскими делами и экономическую реабилитацию сектора;

Египет, как «главный игрок», возьмет на себя ответственность за главный гражданский пограничный переход в сектор Газа в координации с Израилем;

Существующие палестинские административные механизмы будут сохранены при условии, что соответствующие должностные лица не будут связаны с ХАМАС. Местные органы власти, которые в настоящее время занимаются вопросами канализации, электроснабжения, водоснабжения и распределения гуманитарной помощи, продолжат работать в сотрудничестве с многонациональной целевой группой.

Источники The Times of Israel в службе безопасности Израиля уточнили, что передача ответственности в руки местной администрации в соответствии с планом должна будет осуществляться постепенно, учитывая существующую инфраструктуру. При этом вопрос о возможном участии Палестинской национальной администрации (ПНА) в послевоенном развитии сектора Газа не актуален на данном этапе.

По данным газеты, план ранее был представлен США и другим союзникам Израиля. При этом на полном израильском контроле безопасности в палестинском эксклаве настаивал премьер-министр Биньямин Нетаньяу. Вместе с этим министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил против инициативы, поскольку она не предусматривает возрождение еврейских поселений в секторе Газа.

Власти Израиля и ранее заявляли о намерении оставить силы безопасности в секторе Газа, заняться «демилитаризацией» анклава, а также оставить за армией «полную свободу действий». The New York Times писала, что израильские власти рассчитывают создать новую буферную зону внутри сектора Газа, в том числе на границе с Египтом, таким образом полностью контролируя сухопутные границы анклава.

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По данным Bloomberg, Израиль еще в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и при участии арабских государств. Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления ХАМАС там недопустимо.

Также Тель-Авив исключал передачу власти в руки ПНА. Нетаньяху неоднократно критиковал Палестинскую автономию и обвинял в симпатии к ХАМАС. По его словам, завершить войну могут только «дерадикализация» палестинского общества, уничтожение группировки и демилитаризация сектора. 25 декабря израильский премьер заявил, что конфликт еще далек от завершения.