В ЦАХАЛ раскрыли послевоенный план для сектора Газа из четырех «столпов»
По завершении войны между Израилем и ХАМАС сектором Газа станут управлять местные палестинские власти, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит за собой полный военный контроль. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галлан на презентации послевоенного плана, передает The Times of Israel.
Как отмечает издание, это первый случай, когда высокопоставленный израильский чиновник изложил подробный план по развитию сектора Газа после войны. Сам план состоит он из четырех «столпов» гражданского правления:
- Израиль будет координировать и планировать свою надзорную роль в гражданском управлении и отвечать за проверку поступающих в сектор Газа товаров;
- Многонациональная целевая группа, возглавляемая США в партнерстве с европейскими и умеренными арабскими странами, возьмет на себя ответственность за управление гражданскими делами и экономическую реабилитацию сектора;
- Египет, как «главный игрок», возьмет на себя ответственность за главный гражданский пограничный переход в сектор Газа в координации с Израилем;
- Существующие палестинские административные механизмы будут сохранены при условии, что соответствующие должностные лица не будут связаны с ХАМАС. Местные органы власти, которые в настоящее время занимаются вопросами канализации, электроснабжения, водоснабжения и распределения гуманитарной помощи, продолжат работать в сотрудничестве с многонациональной целевой группой.
Источники The Times of Israel в службе безопасности Израиля уточнили, что передача ответственности в руки местной администрации в соответствии с планом должна будет осуществляться постепенно, учитывая существующую инфраструктуру. При этом вопрос о возможном участии Палестинской национальной администрации (ПНА) в послевоенном развитии сектора Газа не актуален на данном этапе.
По данным газеты, план ранее был представлен США и другим союзникам Израиля. При этом на полном израильском контроле безопасности в палестинском эксклаве настаивал премьер-министр Биньямин Нетаньяу. Вместе с этим министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил против инициативы, поскольку она не предусматривает возрождение еврейских поселений в секторе Газа.
Власти Израиля и ранее заявляли о намерении оставить силы безопасности в секторе Газа, заняться «демилитаризацией» анклава, а также оставить за армией «полную свободу действий». The New York Times писала, что израильские власти рассчитывают создать новую буферную зону внутри сектора Газа, в том числе на границе с Египтом, таким образом полностью контролируя сухопутные границы анклава.
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По данным Bloomberg, Израиль еще в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и при участии арабских государств. Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления ХАМАС там недопустимо.
Также Тель-Авив исключал передачу власти в руки ПНА. Нетаньяху неоднократно критиковал Палестинскую автономию и обвинял в симпатии к ХАМАС. По его словам, завершить войну могут только «дерадикализация» палестинского общества, уничтожение группировки и демилитаризация сектора. 25 декабря израильский премьер заявил, что конфликт еще далек от завершения.
Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).
ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.