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Москалькова заявила о требованиях выкупов за пленных российских военных

Омбудсмен Москалькова: неизвестные требуют выкупы за жизни пленных российских военных
Москалькова сообщила, что неизвестные угрожают убить двух российских военнопленных, если не получат выкупы. Омбудсмен обратилась к международным организациям с призывом потребовать соблюдения Украиной конвенции, запрещающей пытки
Владислава Коваленко (на экране)
Владислава Коваленко (на экране) (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Неизвестные прислали родственникам находящихся в плену российских военнослужащих Владислава Коваленко и Петра Крикунова кадры издевательств над ними и потребовали выкупы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

«Эти жуткие кадры я получила 14 января <...> С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп», — сообщила она.

На видео, которое опубликовала Москалькова, записан разговор родственников Коваленко с неизвестными, которые требуют $25 тыс., чтобы его «отпустили домой». Он читает записку, в которой говорится, что в данной ситуации «ориентир» — его жизнь. Коваленко во время чтения несколько раз ударяют, его жену также просят потребовать его обменять.

Фотография, где изображен сидящий обнаженный мужчина и рядом с ним — похожие на кровь пятна, подписана как относящаяся к Федору Крикунову (в тексте поста обмудсмен пишет, что его зовут Петр).

Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Комитету ООН против пыток и еще нескольким международным организациям с призывом «потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 г., запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека». Кроме того, обмудсмен намерена направить обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В январе между Киевом и Москвой прошел пока что один обмен военнопленными по формуле 50 на 50. 11 января Москалькова встречалась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, тот передал ей письма российских военнопленных, которые те написали родственникам.

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В ноябре в соцсетях распространились видео, на которых, предположительно, был показан расстрел российских военнопленных. Минобороны России назвало ролики свидетельствами «массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.

Москалькова назвала показанное на кадрах «военным преступлением, преступлением против человечности» и обратилась с требованием осудить расстрел к представителям Совета Европы, ООН и других международных правозащитных организаций.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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