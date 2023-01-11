Москалькова сообщила о получении от Киева писем российских военнопленных

Татьяна Москалькова (Фото: АГН «Москва»)

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец передал несколько писем российских военнопленных, которые те написали родственникам, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Мы везем с собой письма для родственников наших пленных, которые передал нам уполномоченный по правам человека Верховной рады», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Москалькова и Лубинец встретились в Турции на форуме, организованном турецким уполномоченным по правам человека. Они обсудили «широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран», рассказал украинский омбудсмен.

Москалькова сообщила, что обсудила с Лубинцом гуманитарную помощь и попросила помочь гражданам Украины, желающим приехать к родственникам в Россию. Она отметила, что на переговорах прозвучали «очень важные слова о необходимости прекращения огня».

Уполномоченный по правам человека в Турции Шереф Малкоч, при участии которого проходила встреча Москальковой и Лубинца, заявил, что Анкара хочет выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной насчет открытия гуманитарного коридора — для помощи детям и женщинам, пострадавшим от военных действий на Украине, а также раненым. Он пообещал, что на следующем совещании омбудсмены Турции, России и Украины постараются составить «дорожную карту» по правам детей, правам человека и обмену пленными.