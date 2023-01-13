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В конгрессе заявили о лишении его доступа к данным о бумагах Байдена

Конгрессвуман: конгресс лишился доступа к данным о бумагах Байдена из-за спецпрокурора
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Назначение министром юстиции США Мерриком Гарлендом спецпрокурора для расследования хранения президентом США Джо Байденом секретных документов в ненадлежащем месте фактически закроет доступ к материалам этого дела для конгресса. Об этом на своей странице в Twitter написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«И просто так все, что мы запрашиваем, будет находиться «в работе у следствия» и не будет доступно республиканцам из-за того, что Меррик Гарленд назначил спецпрокурора. Потрясающе», — написала она.

Ранее республиканцы — члены палаты представителей намеревались проводить собственное расследование случившегося. Спикер нижней палаты конгресса, член партии Кевин Маккарти выразил недовольство разницей подхода властей к одному и тому же событию — обнаружению секретных документов у Байдена и у бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа в августе прошлого года.

В ноябре прошлого года в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы, известно об этом стало в январе. По данным CNN, они относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы. Американский лидер выразил удивление, что их там обнаружили. Позже помощники Байдена нашли вторую партию секретных документов, на этот раз в его доме в штате Делавэр. Сам президент признал, что они хранились в закрытом гараже.

Глава Минюста США Меррик Гарланд назначил для расследования этого инцидента спецпрокурора Роберта Хура, который ранее занимал пост заместителя генерального прокурора, а в 2018 году был назначен предыдущим президентом Дональдом Трампом главным прокурором штата Мэриленд (покинул пост в 2021 году).

Теги
США Конгресс республиканцы Джо Байден парламентское расследование
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