Рогов в Петербурге заявил о решении «судьбы и сценария» военной операции

Член администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что приехал в Петербург, где, по его словам, сейчас «в какой-то степени» решается судьба России и будущего военной операции

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что находится в Санкт-Петербурге, где, по его словам, сейчас решается будущее военной операции на Украине.

«Еще несколько часов назад я и не предполагал, что буду вынужден встречать старый Новый год <...> в Санкт-Петербурге. В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал он. Других подробностей Рогов не привел.

Газета «Ведомости» ранее писала, что в середине января в Петербург может приехать российский президент Владимир Путин, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Эксперты в разговоре с изданием отмечали, что его публичное появление «неминуемо связано» с базовой повесткой военной операции. Представитель президента Дмитрий Песков не стал подтверждать, посетит ли Путин город, но пообещал, что Кремль «своевременно сообщит о [его] региональных поездках».

11 января в России произошли перестановки в руководстве военной операции на Украине: министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск главу Генштаба Валерия Герасимова. Прежний командующий — Сергей Суровикин — стал его заместителем наряду с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом.

В Минобороны и в Кремле заявили, что смена руководства связана с расширением масштаба задач боевых действий. Песков указал при этом, что цели военной операции не меняются: российские власти по-прежнему стремятся к «освобождению ЛНР и ДНР в границах 2014 года». В числе других целей Путин называл «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. 9 января на совещании с правительством Путин потребовал решать проблемы жителей присоединенных к России регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) «не откладывая на потом», несмотря на идущие там боевые действия.