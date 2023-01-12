Кремль словами Минобороны объяснил смену руководства военной операцией
Пресс-секретарь Песков: смена командующего военной операцией связана с расширением задач
Назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой российских войск на Украине связано с расширением масштаба задач спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент ТАСС.
Как заявил Песков журналистам, ему «нечего добавить» к комментарию Министерства обороны, которое таким образом объяснило смену руководства операцией.
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