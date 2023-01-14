В Совфеде назвали преждевременным изменение законов из-за ЧВК и выборов

Сенатор Владимир Полетаев считает, что сначала нужно понять, насколько масштабным будет желание участников спецоперации, имеющих судимость, участвовать в выборах, а затем оценить целесообразность изменений

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Для того, чтобы заключенные, воюющие в ЧВК Вагнера, смогли участвовать в выборах в законодательные органы власти, понадобятся изменения в Уголовном кодексе, рассказал РБК сенатор, первый замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Владимир Полетаев. Однако он считает, что рассмотрение этого вопроса сейчас преждевременно.

«Действующее законодательство действительно содержит ограничения по ряду составов Уголовного кодекса Российской Федерации, которые препятствуют реализации пассивного избирательного права таких граждан, то есть права избираться. Поэтому сейчас мы никак не обойдем этот вопрос», — пояснил он.

По словам Полетаева, для реализации этой идеи будет необходима корректировка существующего законодательства. «Но на сегодняшний день я не вижу в этом необходимости», — добавил сенатор. Он полагает, что сначала необходимо понять, как много участников спецоперации, имеющих судимость, изъявят желание баллотироваться. «Есть ли в этом (изменениях в законодательство. — РБК) потребность? Здесь нужно исходить из долгосрочной политической целесообразности», — заключил Полетаев.

Идею о выдвижении участников спецоперации, в том числе заключенных, воюющих в ЧВК Вагнер, в Госдуму ранее высказал член комитета по обороне нижней палаты парламента генерал Андрей Гурулев. «Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — подчеркнул он.

Комментируя слова генерала, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков напомнил, что с непогашенной судимостью избираться в Госдуму и региональные органы законодательной власти нельзя.

Он так же, как и Полетаев, считает, что разговоры о выдвижении таких людей в нижнюю палату парламента преждевременны, так как пока непонятно, по каким основаниям их освобождают. «Неизвестно, как их освобождают: через помилование или как-то по-другому, по другим основаниям — мы не знаем, какие основания применены. <...> Надо знать, какие меры применены, надо видеть судебное решение или документ президента», — пояснял Синельщиков.

В начале января основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что помилование осуществляется только указом главы государства.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева говорила, что процедура помилования была отнесена к государственной тайне и указы были секретными. При этом она утверждала со ссылкой на родственников осужденных, что тех, кто вступил в ряды ЧВК, помиловали до выхода из колонии.