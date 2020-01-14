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Кудрин поддержал идею Путина об ограничении числа президентских сроков

Глава Счетной палаты назвал «рациональной мерой» идею главы государства ограничить президентство в России двумя сроками, убрав слово «подряд» из соответствующей конституционной статьи
Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости» прокомментировал предложение Владимира Путина об ограничении президентства двумя сроками.

«Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, — нормальная, рациональная мера», — сказал Кудрин и также выступил за расширение полномочий парламента.

Путин допустил ограничение президентства двумя сроками
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В конце декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин предложил убрать слово «подряд» из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти. Он пояснил, что отработал два срока подряд, после чего покинул должность президента и впоследствии получил «конституционное право вернуться» на пост. Как отметил президент, смущающую некоторых российских общественных деятелей оговорку «можно было бы отменить».

После выступления президента возможность «донастройки» Конституции допускала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она упоминала возможное расширение полномочий парламента и «перераспределение полномочий» между федеральным центром и властями регионов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, говорил, что Конституция нуждается в «точечной корректировке», чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в стране.

Автор: Артём Губенко
Теги: Алексей Кудрин, президент, сроки
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