Матвиенко заявила о возможности донастройки Конституции

По словам главы Совета Федерации, просто закрывать на глаза и не реагировать на возникающие в обществе вопросы о необходимости реформировать Конституцию было бы неправильно

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Фундаментальные положения Конституции должны оставаться неизменными, однако внесение отдельных изменений в Основной закон, его донастройку можно обсуждать. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 24» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Постоянно в обществе возникают вопросы необходимости реформирования Конституции. Просто закрывать на это глаза и не реагировать, наверное, неправильно», — сказала глава Совета Федерации.

По ее словам, нынешняя Конституция обеспечила России возможность устойчиво развиваться все минувшие с момента ее принятия годы, однако вполне возможно, что за это время возникла необходимость что-то уточнить или поправить, чтобы не сдерживать динамику дальнейшего развития.

«Может быть, нужна какая-то донастройка. <...> Может быть, действительно, парламент ставит вопросы, что он бы хотел взять на себя больше полномочий, давайте пообсуждаем эти желания, на перспективу направленные. <...> Возможны изменения, возможны уточнения, возможно перераспределение полномочий или уточнение между федеральным центром и субъектами Российской Федерации в какой-то части. Я считаю, что такие предложения можно разрабатывать, но они должны пройти очень широкое обсуждение», — сказала Матвиенко.

На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что из Конституции может быть изъята «оговорка», разрешающая главе государства избираться на свой пост более двух раз при условии, что между вторым и третьим сроком будет перерыв.