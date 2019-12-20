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Матвиенко заявила о возможности донастройки Конституции
По словам главы Совета Федерации, просто закрывать на глаза и не реагировать на возникающие в обществе вопросы о необходимости реформировать Конституцию было бы неправильно
Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Фундаментальные положения Конституции должны оставаться неизменными, однако внесение отдельных изменений в Основной закон, его донастройку можно обсуждать. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 24» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Постоянно в обществе возникают вопросы необходимости реформирования Конституции. Просто закрывать на это глаза и не реагировать, наверное, неправильно», — сказала глава Совета Федерации.

По ее словам, нынешняя Конституция обеспечила России возможность устойчиво развиваться все минувшие с момента ее принятия годы, однако вполне возможно, что за это время возникла необходимость что-то уточнить или поправить, чтобы не сдерживать динамику дальнейшего развития.

«Может быть, нужна какая-то донастройка. <...> Может быть, действительно, парламент ставит вопросы, что он бы хотел взять на себя больше полномочий, давайте пообсуждаем эти желания, на перспективу направленные. <...> Возможны изменения, возможны уточнения, возможно перераспределение полномочий или уточнение между федеральным центром и субъектами Российской Федерации в какой-то части. Я считаю, что такие предложения можно разрабатывать, но они должны пройти очень широкое обсуждение», — сказала Матвиенко.

На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что из Конституции может быть изъята «оговорка», разрешающая главе государства избираться на свой пост более двух раз при условии, что между вторым и третьим сроком будет перерыв.

Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
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«Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», — сказал Путин, отметив, что Конституция — это живой инструмент, который должен соответствовать уровню развития общества.

О возможности пересмотра Конституции говорили и другие политики, в том числе председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В июле он опубликовал статью, посвященную возможным изменениям Основного закона, в которой, в частности, предложил усилить роль Госдумы, дав ей возможность участвовать в формировании правительства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Валентина Матвиенко, Конституция РФ
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