Володин на встрече с Путиным предложил точечную корректировку Конституции

Владимир Путин и Вячеслав Володин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Конституция России нуждается в точечной корректировке для того, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече парламентариев с президентом Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

По его словам, Конституция — это «живой инструмент», который должен соответствовать уровню развития общества. «Это касается не только баланса ветвей власти, но и местного самоуправления. (…) Сегодня нет связи между уровнями публичной власти», — сказал Володин.

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