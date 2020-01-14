США престали считать Китай валютным манипулятором

С август минувшего года после падения курса юаня Вашингтон считал Китай страной, манипулирующей валютой. Решение исключить Пекин из этого списка последовало в преддверии готовящей предварительной торговой сделки

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Министерство финансов США больше не рассматривает Китай страной, манипулирующей валютой. Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе казначейства (.pdf) по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров США.

В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя «обязательные для исполнения обязательства воздержаться от конкурентной девальвации» и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.

Решение принято на фоне визита в Вашингтон высокопоставленной китайской делегации в преддверии подписания в среду предварительного торгового соглашения между странами, замечает Reuters.

В августе минувшего года президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в манипулировании валютой. Это произошло после того, курс юаня упал до минимума за десятилетия. Народный банк Китая в свою очередь указывал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах.