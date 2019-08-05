Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой после падения курса юаня

Трамп заподозрил Китай в манипулировании валютой после того, как курс юаня упал до минимума за десятилетия. Народный банк Китая указывал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах

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Американский лидер Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой после решения китайского Народного банка опустить курс до минимума за десятилетие.

«Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется «манипулирование валютой». Вы слышите, Федеральный резерв?» — написал Трамп в Twitter. Он добавил, что это является серьезным нарушением, которое со временем сильно ослабит Китай.

5 августа в ходе торгов курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня. В ходе торгов курс китайской валюты подешевел на 1,3%, до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это случилось после того, как Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар.