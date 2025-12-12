МО сообщило о риске радиоактивного загрязнения Днепра и Черного моря

МО заявило о риске загрязнения Днепра и Черного моря из-за химзавода на Украине

Алексей Ртищев (Фото: Минобороны России)

Аварийное состояние Приднепровского химического завода на Украине создает угрозу радиоактивного загрязнения Днепра и Черного моря. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

По его словам, атмосферные осадки, проникая в разрушенные здания предприятия, смывают радиоактивные отходы, которые накапливаются в подвальных помещениях. В этих условиях повышается риск загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море.

Ртищев напомнил, что в 1949–1991 годах завод перерабатывал урановые концентраты и руду, однако сегодня объекты находятся в аварийном состоянии. Он подчеркнул, что огневого воздействия по объекту со стороны России не наносилось.

Ртищев также заявил, что западная военная и финансовая помощь приводит к нарушениям киевскими властями международных норм обращения с ядерными материалами и увеличивает риск экологических последствий как для Украины, так и для ряда европейских государств.

В ноябре 2023 года МИД России обращал внимание на критическое состояние системы хранения радиоактивных отходов на Приднепровском химическом заводе. Мария Захарова сообщала, что на территории предприятия находится около 42 млн т отходов, накопленных в результате переработки урановых руд.

По данным МИДа, если произойдет подмыв дамбы одного из хранилищ, 12 млн т отходов могут попасть в Днепр и грунтовые воды. Кроме того, ежегодно около 14 т радиоактивной пыли разносится по окрестностям, включая сельскохозяйственные районы.

Захарова также отмечала, что Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности этих объектов.