 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МО сообщило о риске радиоактивного загрязнения Днепра и Черного моря

МО заявило о риске загрязнения Днепра и Черного моря из-за химзавода на Украине
Алексей Ртищев
Алексей Ртищев (Фото: Минобороны России)

Аварийное состояние Приднепровского химического завода на Украине создает угрозу радиоактивного загрязнения Днепра и Черного моря. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

По его словам, атмосферные осадки, проникая в разрушенные здания предприятия, смывают радиоактивные отходы, которые накапливаются в подвальных помещениях. В этих условиях повышается риск загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море.

Ртищев напомнил, что в 1949–1991 годах завод перерабатывал урановые концентраты и руду, однако сегодня объекты находятся в аварийном состоянии. Он подчеркнул, что огневого воздействия по объекту со стороны России не наносилось.

Ртищев также заявил, что западная военная и финансовая помощь приводит к нарушениям киевскими властями международных норм обращения с ядерными материалами и увеличивает риск экологических последствий как для Украины, так и для ряда европейских государств.

МИД назвал ситуацию с ядерными отходами на Украине «ужасающей»
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

В ноябре 2023 года МИД России обращал внимание на критическое состояние системы хранения радиоактивных отходов на Приднепровском химическом заводе. Мария Захарова сообщала, что на территории предприятия находится около 42 млн т отходов, накопленных в результате переработки урановых руд.

По данным МИДа, если произойдет подмыв дамбы одного из хранилищ, 12 млн т отходов могут попасть в Днепр и грунтовые воды. Кроме того, ежегодно около 14 т радиоактивной пыли разносится по окрестностям, включая сельскохозяйственные районы.

Захарова также отмечала, что Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности этих объектов.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
радиоактивные отходы Украина Минобороны Днепр Черное море загрязнение химзавод
Материалы по теме
МИД назвал ситуацию с ядерными отходами на Украине «ужасающей»
Политика
Минобороны заявило о подготовке Украиной подрыва «грязной бомбы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 16:10
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ларри Эллисон потерял $25 млрд за день из-за обвала акций Oracle Инвестиции, 16:13
Лукашенко провел в Минске переговоры с представителями Трампа Политика, 16:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Основатель Oracle потерял почти $25 млрд за день Бизнес, 15:58
Какую гарантию дают «китайцы». Беды с ремонтом, дефицит и подбор деталей Авто, 15:57
Париж предупредил о заморозке активов «на столько времени, сколько нужно» Политика, 15:57
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Капкан наставничества: как прогрессивные руководители тонут в операционке Образование, 15:54
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Главу Федерации хоккея с мячом России похоронят на Даниловском кладбище Спорт, 15:50
Глава ПСБ обсудил с главой Сахалинской области развитие экономики региона Пресс-релиз, 15:48
Сооснователь Pims — впервые открыто о скандале и культуре отмены Стиль, 15:42
Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус Спорт, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40