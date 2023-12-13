Reuters узнал о росте поставок топлива в Афганистан из России в два раза
Власти Афганистана с января по ноябрь 2023 года вдвое увеличило закупки российского сжиженного углеводородного газа (СУГ, применяется в том числе в качестве топлива), передает Reuters со ссылкой на отраслевые данные.
Поставки российского СУГ по железной дороге в январе — ноября превысили 176 тыс. тонн, что более чем вдвое больше, чем в аналогичный период 2022 года, отмечает агентство.
Оно указывает, что общий объем экспорта СУГ из России в Центральную Азию за 11 месяцев 2023 года тоже увеличился вдвое и составил 390,1 тыс. тонн.
РБК отправил запрос в пресс-службу Минэнерго.
К власти в Афганистане в 2021 году пришло движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), на фоне вывода американских войск из страны. Позже талибы сформировали временное правительство. Власти России официально не признали его, но допускали, что могут сделать это при определенных условиях.
В сентябре 2022 года исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нооруддин Азизи заявил Reuters о заключении торгового соглашения с Россией. Оно, по его словам, предусматривает ежегодные поставки в Афганистан 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизеля, 500 тыс. тонн СУГ и 2 млн тонн пшеницы. Стоимость контракта талибы не раскрыли, уточнив, что Россия предложила скидку.
Предварительные договоренности подтверждал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. «Насколько я понимаю, они предварительные, теперь они должны подписать конкретные по объемам, номенклатуре», — говорил он ТАСС.
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