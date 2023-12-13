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Политика ,  
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Reuters узнал о росте поставок топлива в Афганистан из России в два раза

Reuters: Афганистан в январе-ноябре вдвое увеличил закупки топлива из России
Поставки российского СУГ в Афганистан за 11 месяцев превысили 176 тыс. тонн. В прошлом году власти страны заявляли о договоренностях с Москвой о поставках, спецпредставитель России называл их предварительными
Фото: Akhter Gulfam / EPA / ТАСС
Фото: Akhter Gulfam / EPA / ТАСС

Власти Афганистана с января по ноябрь 2023 года вдвое увеличило закупки российского сжиженного углеводородного газа (СУГ, применяется в том числе в качестве топлива), передает Reuters со ссылкой на отраслевые данные.

Поставки российского СУГ по железной дороге в январе — ноября превысили 176 тыс. тонн, что более чем вдвое больше, чем в аналогичный период 2022 года, отмечает агентство.

Оно указывает, что общий объем экспорта СУГ из России в Центральную Азию за 11 месяцев 2023 года тоже увеличился вдвое и составил 390,1 тыс. тонн.

РБК отправил запрос в пресс-службу Минэнерго.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

К власти в Афганистане в 2021 году пришло движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), на фоне вывода американских войск из страны. Позже талибы сформировали временное правительство. Власти России официально не признали его, но допускали, что могут сделать это при определенных условиях.

В сентябре 2022 года исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нооруддин Азизи заявил Reuters о заключении торгового соглашения с Россией. Оно, по его словам, предусматривает ежегодные поставки в Афганистан 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизеля, 500 тыс. тонн СУГ и 2 млн тонн пшеницы. Стоимость контракта талибы не раскрыли, уточнив, что Россия предложила скидку.

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Предварительные договоренности подтверждал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. «Насколько я понимаю, они предварительные, теперь они должны подписать конкретные по объемам, номенклатуре», — говорил он ТАСС.

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При участии
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Афганистан Талибан сжиженный газ топливо экспорт

Пространство выбора

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