Польша выдворила россиянина из-за подозрений в шпионаже
Из Польши выдворили россиянина из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщило управление национальной безопасности канцелярии премьер-министра страны, передает агентство PAP. Мужчина проживал в городе Быдгощ на севере Польши.
«При исполнении своих уставных обязанностей Агентство внутренней безопасности установило гражданина Российской Федерации, подозреваемого в сотрудничестве и связях с российскими спецслужбами. В результате сотрудничества Агентства внутренней безопасности и Пограничной охраны мужчина был выдворен 1 декабря», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в 2023 году в Быдгоще ранее было выявлено еще двое иностранцев, «которые, возможно, вели шпионскую деятельность в пользу России и Белоруссии». В Департаменте национальной безопасности отметили, что за 2016–2023 годы контрразведка Польши, выявила деятельность более 100 российских и белорусских шпионов. Все они были выдворены из страны.
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