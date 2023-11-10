Экс-депутат Сейма Латвии Адамсонс получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России

Экс-депутат Сейма Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России

Как заявили в суде, экс-депутат Янис Адамсонс незаконно собирал закрытую информацию и передавал ее ФСБ через россиянина Геннадия Силонова. Оба они отрицают вину

Янис Адамсон (Фото: Wikimedia Commons)

Рижский городской суд приговорил к восьми с половиной годам тюрьмы бывшего депутата Сейма Латвии Яниса Адамсонса, которого признали виновным в шпионаже в пользу России, мошенничестве и приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения, сообщает телерадиокомпания LSM.

Еще один обвиняемый, гражданин России Геннадий Силонов, которого называют бывшим сотрудником КГБ, получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Суд установил, что Адамсонс «незаконно, систематически и целенаправленно» собирал и передавал ФСБ через Силонова закрытую информацию. Силонов, как сообщили в суде, незаконно собирал по поручению российской спецслужбы сведения о работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов и органов государственной безопасности, а также системе государственной обороны.

Оба фигуранта не признают вину. Адвокат Адамсонса считает, что дело «полностью сфабриковано», Силонов отрицает свою причастность к ФСБ. Они намерены обжаловать приговор.

Адамсонс работал в парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Экс-депутат был арестован летом 2021 года; его заподозрили в передаче России информации, касающейся военных закупок, бюджета, поправок к законам и ситуации на восточной границе Латвии. Тогда же в рижском аэропорту задержали Силонова.

В советское время Адамсонс служил в военно-морском флоте СССР. После распада Советского Союза он занимал различные должности в латвийской армии и пограничной охране, а затем занялся политикой.