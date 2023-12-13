Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам»

Глава МВД привел в пример рейд депутата Хамзаева и заявил, что тот создал «ложное впечатление» о бездействии полиции. Правоохранители по закону не имеют права вмешиваться в предпринимательскую деятельность, отметил Колокольцев

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Глава МВД Владимир Колокольцев написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за того, что некоторые депутаты устраивают рейды по так называемым «наливайкам» (точкам, продающим алкоголь в жилых домах, в том числе в ночное время) и привлекают к этому СМИ, рассказали РБК два источника в Госдуме. Копия письма есть у РБК. Колокольцев считает, что это создает ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей не входит в ее компетенции.

В письме, написанном в начале декабря, министр напомнил, что сейчас действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и ИП. Он подчеркнул, что по поручению президента Владимира Путина прорабатывается вопрос о продлении моратория на 2024 год.

Однако «отдельные депутаты» Госдумы «игнорируют действующий мораторий и под видом так называемых общественных рейдов осуществляют проверки коммерческих организаций», привлекая к освещению федеральные СМИ, говорится в письме. В частности, Колокольцев упомянул о том, что 21 ноября вышел сюжет о проверке «лицензированных торговых точек в г. Москве, реализующих алкогольную продукцию в ночное время», в которой принял участие депутат Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

«В ходе мероприятия Б. С. Хамзаев ввел в заблуждение аудиторию телепрограммы, создав ложное впечатление о длительном бездействии полиции по отношению к продавцам алкогольной продукции», — написал Колокольцев.

Он напомнил, что контрольно-надзорная деятельность в сфере торговли не входит в компетенции органов внутренних дел. «В связи с этим прошу вас довести до сведения депутатского корпуса позицию руководства страны о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность», — обратился министр к Володину.

Источники РБК пояснили, что письмо было разослано всем депутатам фракции «Единой России». Один из них при этом подчеркнул, что депутатам «поступает много таких писем, это рутинная работа».

РБК направил запрос в МВД.

В видеосюжете от 21 ноября в программе «Вести — Дежурная часть» съемочная группа провела контрольную закупку в одном из магазинов Москвы, имеющем барную лицензию. Участникам закупки продали водку в ночное время, открыв ее при этом на кассе.В рейде участвовал Хамзаев. На видео видно, что в магазин приехали полицейские. «У меня как у депутата Государственной Думы претензии к работе правоохранительных органов по данной локации. А вы почему этого не видите? Почему здесь участковый не работает? Почему именно нам надо сюда приехать? Я не хочу отчитывать, я хочу, чтобы здесь был порядок. Покажите нам, как на данной локации работает полиция», — обратился он к сотруднику полиции.

Хамзаев заявил, что мораторий на проверки розничных магазинов, торгующих алкоголем, был «фактически снят 10 октября решением председателя правительства» (тогда «Ведомости» писали, что правительство поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются реализацией алкогольной и табачной продукции). Хамзаев уверен, что закон об основах общественного контроля позволяет общественникам проводить подобный контроль, «вне зависимости от моратория».

«Попросил бы сотрудников МВД, которые готовят документы, не подставлять министра вот такими вот письмами. Знаю позицию Владимира Александровича Колокольцева по отношению к контрафактному алкоголю, особенно в преддверии Нового года. Максимально жесткая и выверенная. Что не соответствует духу этого письма», — заявилил Хамзаев.

Тема «наливаек» активно обсуждается в нижней палате парламента последний месяц. 13 ноября был внесен законопроект, который расширит полномочия властей регионов в этом отношении: даст им возможность ограничивать время продажи алкоголя в таких местах, а также запретить продажу слабоалкогольных напитков (сидра, медовухи, пуаре), исключая кафе, рестораны, бары, буфеты. 5 декабря его приняли в первом чтении.

О том, что депутаты участвуют в рейдах по «наливайкам» говорил и Вячеслав Володин. В середине ноября он предложил представителям министерств, которые выступают против законопроекта о таких коммерческих точках, поучаствовать в рейдах. «Надо обязательно провести полноценный диалог с правительством, убедить тех, кто занимает другую позицию, пригласить на рассмотрение этого вопроса в Госдуму», — добавлял он.