Володин предложил отправить чиновников в рейд по «наливайкам»

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил представителям министерств, выступающих против законопроекта о запрете «наливаек», поучаствовать вместе с депутатами в рейде по таким заведениям.

Об этом спикер нижней палаты парламента заявил на пленарном заседании, сообщили РБК в пресс-службе Думы.

«Надо обязательно провести полноценный диалог с правительством, убедить тех, кто занимает другую позицию, пригласить на рассмотрение этого вопроса в Госдуму», — сказал Володин. Он отметил, что представители тех министерств, которые высказываются против законопроекта о запрете «наливаек», могли бы в региональную неделю принять совместно с депутатами участие в рейде по этим заведениям.

По его мнению, закон не направлен на ущемление прав бизнеса. «Здесь серые схемы, контрафакт, попытка получить доходы за счет здоровья людей», — подчеркнул спикер.

На том же заседании член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев рассказал, что вместе с журналистами посетил одну из «наливаек» в Москве.

«Тонну контрафактного алкоголя изъяли вместе с сотрудниками полиции. Поэтому вопрос важный, нужный», — поделился он результатами рейда.

«Наливайка» — разговорное название рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

В 2020 году в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Так, спиртные напитки запретили продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв. м.

В ноябре 2023 года депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации внесли законопроект о праве регионов запрещать «наливайки». Авторы проекта рассказали, что во многих субъектах России организации под видом общепитов фактически круглосуточно продают алкоголь. В пояснительной записке депутаты отметили, что на продажу слабоалкогольной продукции не нужно получать отдельную лицензию. Кроме того, у «наливаек» собирается много людей, которые выпивают, что приводит к нарушению общественного порядка, считают авторы документа.

Володин уточнил, что законопроектом предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. Он добавил, что инициатива направлена на предотвращение случаев производства и торговли некачественным алкоголем и на запрет работы «наливаек» в ночное время.

Против законопроекта о запрете «наливаек» выступил Минфин. Отрицательный отзыв ведомства поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст, писали «Известия», которые ознакомились с отзывом.

В нем Минфин заявляет, что регионы уже сейчас могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Также в ведомстве считают, что закон создаст новый административный барьер для бизнесменов. Плюс если собранию жильцов дать право принимать подобные решения, то люди могут злоупотреблять им.