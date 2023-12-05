В Думе одобрили право регионам запрещать «наливайки»

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает регионам ограничить продажу слабоалкогольных напитков, следует из данных информационного портала нижней палаты парламента.

В соответствии с ним будут внесены поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Раньше продажа пива и других слабоалкогольных напитков в розницу не требовала специальной лицензии.

В случае принятия закона регионы получат право запрещать продажу сидра, пуаре и медовухи во всех местах, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов. Кроме того, субъекты России смогут ограничить время, когда разрешается торговать алкоголем в точках общественного питания в жилых домах.

Авторами законопроекта выступила рабочая группа депутатов, в которую вошли вице-председатель Думы Александр Жуков, глава комитета по экономической политике Максим Топилин, Петр Толстой и другие законодатели.

«Наливайками» называют небольшие рюмочные в многоквартирных домах, где круглосуточно продается алкоголь. Обычно в них нет зала для посетителей, продажа осуществляется навынос.