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Общество ,  
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В Думе одобрили право регионам запрещать «наливайки»

Госдума приняла законопроект о праве регионов запрещать деятельность «наливаек»
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает регионам ограничить продажу слабоалкогольных напитков, следует из данных информационного портала нижней палаты парламента.

В соответствии с ним будут внесены поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Раньше продажа пива и других слабоалкогольных напитков в розницу не требовала специальной лицензии.

В случае принятия закона регионы получат право запрещать продажу сидра, пуаре и медовухи во всех местах, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов. Кроме того, субъекты России смогут ограничить время, когда разрешается торговать алкоголем в точках общественного питания в жилых домах.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Авторами законопроекта выступила рабочая группа депутатов, в которую вошли вице-председатель Думы Александр Жуков, глава комитета по экономической политике Максим Топилин, Петр Толстой и другие законодатели.

«Наливайками» называют небольшие рюмочные в многоквартирных домах, где круглосуточно продается алкоголь. Обычно в них нет зала для посетителей, продажа осуществляется навынос.

Теги
Госдума законопроект регионы алкоголь

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