В Госдуму внесли законопроект о праве регионов запрещать «наливайки»

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Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который предоставляет властям регионов право вводить ограничения на работу «наливаек» и на продажу слабоалкогольных напитков. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Авторами проекта выступили депутаты фракций «Единая Россия», ЛДРП, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», а также сенаторы Совета Федерации.

Проект вносит поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».

Авторы проекта сообщили, что во многих регионах организации под видом общепитов фактически продают алкоголь круглосуточно. В пояснительной записке отметили, что на продажу слабоалкогольной продукции не нужно получать отдельную лицензию. Это приводит к нарушению общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов, считают авторы.

«Так, например, в Москве из 2200 объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. <...> остальные — осуществляют деятельность по розничной продаже пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, не являющейся лицензируемой», — говорится в документе.

Авторы предложили наделить власти регионов следующими правами:

ограничивать время розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах;

запрещать розничные продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи «по одному месту с осуществлением розничной продажи такой продукции в объектах общественного питания»;

вводить требования о розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Кроме того, авторы предложили законодательно запретить производить алкогольную продукцию с добавлением этилового спирта, а также производство пивных напитков из закупленного пива, и искажать информацию о «природе, составе и леченых свойствах» напитка в наименовании.

Причиной инициативы стало массовое отравление «Мистером Сидром» летом 2023 года. Всего от отравления суррогатным сидром погибли 46 человек. Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК).

В мае 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин устроил голосование о запрете для «наливаек» продавать спиртное ночью. Проголосовали 62 тыс. пользователей, 81% из них выступили за соответствующий запрет.