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Общество ,  
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Минфин предложил определить понятие «наливайка» на законодательном уровне

Минфин предложил определить понятие «наливайка» на законодательном уровне
Действующим законом «наливайки» и рестораны поставлены на один уровень, что угрожает деятельности добросовестных заведений общественного питания. Необходимо обособить «наливайки» и ввести для них ограничения, заявили в Минфине

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов предложил на законодательном уровне определить понятие «наливайка» и обособить такие заведения от добросовестных предприятий общественного питания, передает «РИА Новости».

То, что термин «наливайка» до сих пор не определен и в рамках закона ставит их на один уровень с ресторанами, считает Сазанов.

«У нас под одну гребенку — мы берем ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина, и «наливайка», которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку, вынести и продать. Мы их ставим под одну гребенку и говорим, что одновременно во всех частях города надо установить единое время, до которого они могут торговать», — отметил Сазанов.

Он предложил обособить «наливайки» и вводить для них дополнительные требования и ограничения.

В Госдуме обсудили запрет для ИП на продажу пива и сидра в общепите
Бизнес
Фото:Nathan Stirk / Getty Images

В Госдуме 5 декабря рассматривался законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в «наливайках».

Помимо этого замглавы Минфина заверил, что у государства нет в планах введения монополии на спирт или производство алкогольной продукции. Так он ответил на соответствующий вопрос депутатов, которые привели в пример опыт Киевской Руси, Московского царства, Российской империи и СССР.

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«Все ваши примеры правильные — и про Русь, и про царскую Россию, но в те времена казна пополнялась за счет прибыли, которая зарабатывалась монополией. В настоящее время, казна пополняется за счет НДС и акцизов, соответственно, потребности в создании монополии нет», — ответил Сазанов.

В Госдуме обсудили запрет для ИП на продажу пива и сидра в общепите
Бизнес
Фото:Nathan Stirk / Getty Images

Материал дополняется

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Виктория Громова Виктория Громова
Минфин Россия законодательство общепит

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Подробнее

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