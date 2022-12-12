Путин поговорил по телефону с Пашиняном вслед за Алиевым

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Кремль.

Президент обсудил с армянским премьером вопросы, касающиеся реализации договоренностей лидеров Москвы, Баку и Еревана. «Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье», — отметили в Кремле.

Ранее, 12 декабря, Путин также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. С ним российский президент обсуждал «некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», включая планы на восстановление экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Путин встречался с Пашиняном в Бишкеке на полях саммита ЕАЭС. Пашинян отметил, что в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе вновь выросла напряженность. «Недавно был перекрыт Лачинский коридор, и в Нагорном Карабахе есть очень большие опасения по этому поводу», — подчеркнул в свою очередь Пашинян.

Алиев и Пашинян должны были встретиться при участии главы Евросовета Шарля Мишеля 7 декабря. Однако, как сообщал азербайджанский лидер, Пашинян давал согласие на встречу только при условии участия в ней французского президента Эмманюэля Макрона. В результате встреча не состоялась. В МИД Армении после этого отметили, что Ереван остается заинтересованным в урегулировании отношений с Баку.