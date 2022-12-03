Рада рассмотрит отмену упрощенного пересечения границы с Россией

Соглашение об упрощенном пересечении границы Украины фактически перестало действовать с июля, когда Киев ввел с Россией визовый режим, указали в МИД страны. Министерство предложило отменить соглашение, кабмин поддержал инициативу

Фото: president.gov.ua

Верховная рада рассмотрит законопроект по отмене договора об упрощенном пересечении границы России и Украины жителями приграничных регионов. Соответствующее предложение выдвинул украинский МИД, его поддержали в правительстве страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Соглашение фактически приостановило действие с июля по постановлению кабинета министров от 17 июня, отметили в МИДе. Ведомство указало, что прекращение действия договора соответствует комплексу мер по противодействию угрозам нацбезопасности страны.

Кабмин Украины 17 июня постановил ввести визовый режим с Россией, президент Владимир Зеленский объяснил это решение «противодействием беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства». Визовый режим вступил в силу с 1 июля, с этого дня перестало действовать соглашение «О безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией».

Россиянам с июля запрещено въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом, если у них нет визы, ее можно оформить в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара) или в третьих странах.

В украинском МИДе отмечали, что наличие визы не гарантирует пересечение границы, окончательное решение о въезде иностранных граждан примут сотрудники пограничной службы.



Ранее между Россией и Украиной действовал безвизовый режим. Россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.



