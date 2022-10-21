Премьер Украины Шмыгаль: при утере документов в России украинцы вернутся по удостоверению

Киев ввел удостоверение для желающих вернуться из России без документов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Граждане Украины, лишившиеся документов, смогут вернуться из России с помощью специального удостоверения личности, его будут бесплатно оформлять в течение пяти дней. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Глава правительства отметил, что это касается так же тех, кого по версии Киева «депортировали в Россию». «Таких [депортированных] людей сотни тысяч. И мы уже сталкивались с ситуациями, когда украинцев вывозили без каких-либо документов или потом отбирали их», — пояснил Шмыгаль.

Удостоверение смогут получит члены семей находящихся за рубежом украинцев в миграционной службе, а также обратившись в министерство по делам реинтеграции «временно оккупированных территорий».

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