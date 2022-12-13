В Перу во время протестов из-за импичмента Кастильо погибли семь человек
Семеро демонстрантов, в том числе двое несовершеннолетних, погибли во время протестов в Перу, сообщает La Republica cо ссылкой на офис омбудсмена Элиану Револлар.
В городе Андауайлас (регион Апуримак на юге страны) 12 декабря погибли двое 18-летних молодых людей, также в этом регионе погибли еще четверо, в том числе двое юношей в возрасте 15 и 16 лет. В Арекипе, это второй по величине город Перу и административный центр одноименной провинции, погиб 38-летний мужчина. В Апуримаке на два месяца ввели чрезвычайное положение. Во время ЧП в стране ограничиваются конституционные права, связанные с неприкосновенностью жилища и свободой передвижения, уточняет La Republica.
Глава Управления по борьбе с терроризмом Национальной полиции Перу Окар Арриола в интервью радиостанции RPP сообщил, что 119 полицейских получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, еще шестеро похищены и удерживаются протестующими. «Есть те, кто нападает, провоцирует, использует оружие и взрывчатые вещества. Тем временем гибнут люди. Мы, полицейские, охраняем закон, и мы готовы служить и умереть за Перу», — заявил он.
Протесты в Перу начались после того, как парламент, большинство в котором принадлежит оппозиции, объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Это произошло 7 декабря, его обвинили в коррупции и отстранили в связи «постоянной моральной недееспособностью». Президент в обращении отверг обвинения и назвал их бездоказательными.
Незадолго до этого Кастильо сам пытался распустить депутатов: он объявил о проведении досрочных выборов в новый парламент с полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции. Однако его решение не поддержали министры. Источники радио RPP сообщили, что полиция и военные на стороне оппозиции, полиция задержала Кастильо. Полномочия главы государства перешли к вице-президенту Перу Дине Болуарте, которая предложила провести досрочные выборы, а также конституционную реформу в 2024 году.
Участники протестов, которые охватили в основном юг и юго-восток страны — Куско, Арекипу и Апуримак, — требуют проведения досрочных президентских выборов и роспуска парламента.
По данным La Republica, этим утром манифестанты захватили международный аэропорт в Арекипе, поезда в южной части страны приостановили движения, а некоторые автомагистрали перекрыты. Протестующие также разгромили студии телеканалов América Noticias, Canal N и Panamericana в Лиме.