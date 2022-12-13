Движение поездов к Мачу-Пикчу приостановили из-за протестов в Перу

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Железнодорожное движение между городом Куско на юго-востоке Перу и Мачу-Пикчу приостановлено из-за акций протеста. Об этом говорится в заявлении на сайте компании PeruRail.

«В связи с призывами к протестам со стороны различных общественных организаций Куско мы вынуждены приостановить во вторник, 13 декабря, работу наших железнодорожных служб на маршруте из Мачу-Пикчу», — говорится в сообщении компании. PeruRail уточнила, что пойдет навстречу всем желающим перенести поездку на другое число.

Мачу-Пикчу — древний город, памятник культуры инков, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году он стал одним из семи новых чудес света.

7 декабря президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске парламента и проведении выборов в конгресс, который наделил полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции. Полиция и армия не поддержали решение, главы семи министерств ушли в отставку. В тот же день конгресс отстранил Катильо от должности. Главой государства стала вице-президент Дина Болуарте. Она направила парламенту законопроект о проведении досрочных выборов в апреле 2024 года.

На фоне политического кризиса в связи со сменой президента в Перу идут протесты. По данным министерства здравоохранения, в результате беспорядков погибли как минимум четыре человека, более 30 получили ранения.