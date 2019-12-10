Аваков рассказал о «срыве» Зеленского на Лаврова в Париже

В ходе прошедших на саммите в Париже российско-украинских переговоров на высшем уровне некоторые представители российской делегации «немножко позволяли себе лишнего», так что президент Украины Владимир Зеленский в конце концов «сорвался». Об этом рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону глава МВД Украины Арсен Аваков. Интервью доступно на YouTube-канале Гордона.

«Владимир Александрович [Зеленский], ведя разговор, значительная часть которого была, конечно, на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: «Господин Лавров, прекратите кивать головой. Не надо кивать головой... Потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. И поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — рассказал Аваков.

Глава МВД Украины отметил, что у Зеленского на саммите было «очень правильное настроение» и он очень хорошо подготовился.

При этом Аваков признал, что сам он в переговорах участия не принимал, так как его «близко не подпустили». «Мной пугали издали», — сказал министр.