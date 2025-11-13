 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Амстердам назвал условие помощи Киеву на фоне скандала с «Энергоатомом»

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина должна вести постоянную борьбу с коррупцией, ЕС исходит из этого при подготовке пакетов помощи, необходимой, чтобы страна «оставалась на плаву», заявил глава Минфина Нидерландов
Элко Хайнен
Элко Хайнен (Фото: John Beckmann / Defodi Images / Global Look Press)

Борьба с коррупцией на Украине — одно из условий, которым руководствуются страны Евросоюза при работе над пакетами помощи Киеву, заявил журналистам министр финансов Нидерландов Элко Хайнен.

«Это постоянная работа, которую Украина должна вести. И я также веду диалог с ними о том, чтобы они боролись с коррупцией», — сказал министр (цитата по The Guardian), комментируя скандал вокруг украинского государственного предприятия «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС).

Хайнен добавил при этом, что считает продолжение поддержки Украины в условиях конфликта с Россией необходимым, чтобы «оставались на плаву» ее экономика и армия.

В похожем ключе высказалась министр экономики Дании Стефани Лосе. «Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, <...> это также касается борьбы с коррупцией. Но не должно быть никаких сомнений в том, что Украина будет пользоваться мощной европейской поддержкой», — сказала она.

ЕС выделил Украине миллиарды доходов от замороженных активов России
Политика
Урсула фон дер Ляйен

В Брюсселе 13 ноября проходит встреча министров финансов стран Евросоюза, на которой участники обсуждают экономическую и финансовую повестку. ЕС выделил новый транш финансовой помощи Киеву на €6 млрд за счет российских активов. Российские власти требуют прекратить поддержку Украины и предупреждают о последствиях в случае использования активов.

О разоблачении коррупционной схемы в «Энергоатоме» сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Как заявили детективы, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича (предприниматель покинул страну за несколько часов до того, как к нему домой пришли с обыском).

В связи со скандалом свои посты покинули министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник на этой должности, глава Минюста Герман Галущенко. У последнего также проводились обыски. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича, несколько человек арестованы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала скандал «крайне прискорбным», призвав Украину воспринять его всерьез.

Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нидерланды Евросоюз Украина финансовая помощь борьба с коррупцией

