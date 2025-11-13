Амстердам назвал условие помощи Киеву на фоне скандала с «Энергоатомом»

Украина должна вести постоянную борьбу с коррупцией, ЕС исходит из этого при подготовке пакетов помощи, необходимой, чтобы страна «оставалась на плаву», заявил глава Минфина Нидерландов

Элко Хайнен (Фото: John Beckmann / Defodi Images / Global Look Press)

Борьба с коррупцией на Украине — одно из условий, которым руководствуются страны Евросоюза при работе над пакетами помощи Киеву, заявил журналистам министр финансов Нидерландов Элко Хайнен.

«Это постоянная работа, которую Украина должна вести. И я также веду диалог с ними о том, чтобы они боролись с коррупцией», — сказал министр (цитата по The Guardian), комментируя скандал вокруг украинского государственного предприятия «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС).

Хайнен добавил при этом, что считает продолжение поддержки Украины в условиях конфликта с Россией необходимым, чтобы «оставались на плаву» ее экономика и армия.

В похожем ключе высказалась министр экономики Дании Стефани Лосе. «Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, <...> это также касается борьбы с коррупцией. Но не должно быть никаких сомнений в том, что Украина будет пользоваться мощной европейской поддержкой», — сказала она.

В Брюсселе 13 ноября проходит встреча министров финансов стран Евросоюза, на которой участники обсуждают экономическую и финансовую повестку. ЕС выделил новый транш финансовой помощи Киеву на €6 млрд за счет российских активов. Российские власти требуют прекратить поддержку Украины и предупреждают о последствиях в случае использования активов.

О разоблачении коррупционной схемы в «Энергоатоме» сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Как заявили детективы, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича (предприниматель покинул страну за несколько часов до того, как к нему домой пришли с обыском).

В связи со скандалом свои посты покинули министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник на этой должности, глава Минюста Герман Галущенко. У последнего также проводились обыски. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича, несколько человек арестованы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала скандал «крайне прискорбным», призвав Украину воспринять его всерьез.