Макрон предупредил о начале эпохи космических войн
Франция в ближайшие годы увеличит расходы на оборону в космосе, выделив на эти цели дополнительные €4,2 млрд, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в Центре космонавтики и авиации в Тулузе.
По словам Макрона, современные конфликты уже ведутся в космосе, «и именно там начнется война завтрашнего дня». «Космос больше не убежище, он стал полем боя», — сказал он (цитата по AFP).
Французский лидер заявил, что Россия после начала полномасштабного конфликта с Украиной проводит «шпионскую» деятельность в космосе, ведет наблюдение за французскими спутниками и рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе, «последствия которого будут катастрофическими для всего мира».
С похожими утверждениями ранее выступали США. Кремль отвергал заявления о российской космической угрозе, называя их уловкой для одобрения военной помощи Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Москва «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».
Макрон сообщил, что Франция ускоряет программы по спутниковому раннему предупреждению, укрепляет космическое наблюдение с помощью радиолокационной системы Aurore и расширяет международное сотрудничество, прежде всего с Германией. Он призвал страны ЕС развивать собственные технологии, подчеркнув, что «о зависимости от крупной третьей державы или какого-либо космического магната не должно быть и речи». AFP отмечает, что Макрон имеет в виду главу SpaceX Илона Маска и основателя Blue Origin Джеффа Безоса.
В июле Макрон сообщал, что на оборонные космические программы в 2026–2030 годах будет выделено €6 млрд, а на развитие гражданского космоса, включая проекты двойного назначения, — более €16 млрд. Liberation отмечает, что это значительно меньше €35 млрд, которые в космическую оборону обещал инвестировать министр обороны Германии Борис Писториус «для противодействия военному потенциалу России и Китая».
