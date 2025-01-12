В Париже увидели риск для космической программы ЕС из-за SpaceX

Странам Европы «пора просыпаться» и развивать космическую программу, заявил глава Минобороны Франции. Он предостерег лидеров от того, чтобы «поддаться искушению сотрудничества со SpaceX в ущерб суверенитету»

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Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что европейские страны должны с осторожностью относиться к сотрудничеству со SpaceX Илона Маска и не допустить ущерба своей космической программе.

Маск будет работать в администрации президента США Дональда Трампа, в последнее время бизнесмен не раз резко высказывался о властях Британии, Германии и других стран, что вызвало раздражение у некоторых европейских лидеров. Лекорню признался, что слова предпринимателя, которые можно посчитать «вмешательством в политическую игру», беспокоят его меньше, чем активность Маска в космической сфере.

«Впервые мы сталкиваемся со случаем, когда интересы крупной частной компании в космическом секторе переплетаются со структурами американской администрации. Это поднимает вопросы о том, насколько некоторые европейские государства могут поддаться искушению сотрудничества со SpaceX в ущерб нашему суверенитету», — сказал министр.

По словам Лекорню, в последние десятилетия страны ЕС недостаточно развивали космическую сферу. «Когда Илон Маск запустил SpaceX с моделью многоразовой ракеты-носителя, мы посчитали, что это не сработает, мы остались заложниками старых подходов», — заявил он, добавив, что частной компании удалось добиться того, от чего отказались государства, хотя у них есть промышленные и финансовые возможности. «Пора просыпаться», — призвал министр.

Глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер минувшей осенью говорил, что у агентства были серьезные проблемы, в частности, наблюдался «небольшой кризис с ракетами-носителями», но сейчас оно находится «на оптимальном пути»: в частности, в июле была запущена новая французская ракета Ariane 6, а в начале сентября — ракета-носитель Vega, которая успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 °C.

По словам Ашбахера, в 2023 году глобальные государственные инвестиции в космос составили около €108 млрд, 64% из них — пришлось на США и 11% — на Европу, «так что, как видите, разница в шесть раз». В 2024 году бюджет ESA составил €7,8 млрд (наибольший вклад внесли Германия, Франция и Италия), а в 2025 — €7,5 млрд.