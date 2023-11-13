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В Таиланде собираются открыть китайские полицейские участки

В Таиланде решили открыть китайские полицейские участки из-за наплыва туристов
Полиция Китая может появиться в Таиланде, местные власти объяснили это борьбой с китайской мафией и сослались на якобы успешный опыт Италии. Однако в Европе и США такие работавшие тайно участки были со скандалом закрыты
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Китайские полицейские могут начать работать на популярных курортах Таиланда, эту инициативу обсудил премьер Сеттха Тхависин с туристическими и силовыми министерствами, пишет Bloomberg.

«Это покажет, что Таиланд усилил меры безопасности, и станет значительным стимулом для доверия китайских туристов», — пояснил глава Управления туризма королевства Тапани Киатфаибул.

Как пишет Bloomberg, в социальных сетях тайцы выразили опасения, что КНР расширит возможности для преследования китайских диссидентов за рубежом.

В правительстве Таиланда не согласились с этой точкой зрения и пояснили, что план направлен на борьбу с китайскими мафиозными группами, которые «боятся собственной полиции».

До пандемии больше всего туристов приезжали в Таиланд из Китая. В частности, в августе 2019-го и январе 2020 года королевство посетили более 1 млн китайцев. Из-за политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, фактически закрывшей границы КНР, количество китайских туристов упало до нуля, туристический поток начал восстанавливаться лишь в начале 2023-го. Но показатели пока далеки от допандемийных — в июле страну посетили немногим более 400 тыс. китайцев.

Премьер Таиланда утверждает, что подобная программа была успешно реализована в Италии. Однако существование китайских полицейских участков в Италии и других западных странах было непубличным, и когда в конце 2022 года испанская правозащитная группа Safeguard Defenders сообщила о них, это вызвало скандал. По ее данным, с весны 2021-го по лето 2022-го китайская полиция «убедила» 230 тыс. предполагаемых беглецов вернуться в Китай. Китайские полицейские предоставляют административные услуги, но также активно занимаются «тайной и незаконной полицейской деятельностью» и оказывают давление на диссидентов, утверждают в Safeguard Defenders.

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Правозащитники заявили, что больше всего (11) таких участков находятся в Италии, а всего они обнаружили более ста таких участков в 53 странах, прежде всего в Европе. МВД Италии объявило, что программу решили закрыть. Китайские власти утверждают, что в этих структурах работают волонтеры, которые помогают согражданам с документами и решают другие проблемы.

Об обнаружении и закрытии участков сообщили также власти США, Германии и Великобритании. Они использовались «для запугивания людей китайского происхождения, которые имели смелость выступить против Коммунистической партии Китая», — пояснили в ФБР. Пекин отверг эти обвинения.
 

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