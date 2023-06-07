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В Британии сообщили о закрытии секретных полицейских участков Китая

В Лондоне сообщили, что Китай закрыл свои секретные полицейские участки в Британии
Правозащитники заявляли, что Китай открыл в разных странах секретные отделения полиции для слежки за соотечественниками, три действовали в Британии. В Лондоне не выявили незаконной деятельности, но потребовали закрыть центры

Пекин закрыл секретные отделения китайской полиции, которые действовали на территории Великобритании. Об этом сообщил министр безопасности Соединенного Королевства Том Тугендхат, передает Reuters.

По словам Тугендхата, полиция проверила данные базирующейся в Мадриде правозащитной организации Safeguard Defenders о том, что такие участки были созданы на трех британских объектах. Министр сообщил, что власти пока не обнаружили доказательств какой-либо незаконной деятельности, но все равно потребовали прекратить их работу.

Тугендхат заявил, что властям Британии известно о работе сотни подобных центров по всему миру. В МИД страны сообщили представителям посольства Китая, что работа таких участков в Британии неприемлема, «они не должны функционировать ни в какой форме», добавил министр. Китайские дипломаты после этого сообщили о закрытии центров.

Правозащитники заявляли, что Китай открыл десятки незаконных полицейских участков за рубежом; по их данным, такие пункты используются для того, чтобы убедить граждан страны, подозреваемых в совершении там преступлений, в основном диссидентов, вернуться на родину. В Пекине отрицают, что участки предназначены для слежки за китайцами за границей. Власти утверждают, что это волонтерские центры, которые призваны «помочь китайским гражданам обновить документы и предложить другие услуги».

Помимо Великобритании, секретные отделения китайской полиции обнаружили также в США и Германии. После требования властей этих стран в Пекине пообещали их закрыть.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания Китай полицейский участок слежка
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