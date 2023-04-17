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Власти США обнаружили секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке

США обнаружили секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали его сотрудников
Минюст США сообщил об обнаружении секретного отделения полиции Китая в Нью-Йорке и аресте двух его сотрудников. По данным Вашингтона, с помощью таких отделений власти КНР «запугивают» китайских диссидентов
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Американские власти обнаружили секретное отделение полиции Китая в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников. Всего по этому делу обвинения предъявлены 44 гражданам Китая, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

По данным ведомства, ответчики создали и использовали поддельные учетные записи в социальных сетях «для преследования и запугивания» китайских диссидентов, проживающих в США.

На пресс-конференции представитель министерства обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других «правительственных услуг». Он сообщил, что в рамках дела были арестованы два сотрудника секретного отделения китайской полиции — 61-летний Лю Цзяньвань и 59-летний Чэнь Цзиньпин. Они должны предстать перед судом.

Как уточнили в Минюсте, большинство сотрудников «тайной полиции» Китая в настоящее время находится на территории КНР. При этом из 44 подозреваемых 40 человек являются офицерами Министерство общественной безопасности Китая (MPS).

«MPS использовало оперативников для запугивания людей китайского происхождения, которые имели смелость выступить против Коммунистической партии Китая — в одном случае тайно распространяя пропаганду, чтобы подорвать доверие к нашим демократическим процессам, а в другом — путем подавления свободы слова во время использования конференц-связи», — заявил на заседании представитель ФБР Курт Ронноу.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис подчеркнул, что правительство КНР использует свои полицейские силы «как ферму троллей, которая нападает на людей в нашей стране за осуществление свободы слова таким образом, которое правительство КНР считает неприемлемым».

В сообщении Минюста сказано, что члены «тайной полиции» создали тысячи поддельных онлайн-аккаунтов в социальных сетях, включая Twitter, чтобы «преследовать китайских диссидентов». «Группы создавали и поддерживали поддельные учетные записи в социальных сетях с помощью временных адресов электронной почты, размещали официальный контент правительства КНР и взаимодействовали с другими онлайн-пользователями, чтобы избежать видимости того, что учетные записи Группы «затопляют» данную платформу социальных сетей», — подчеркнули в министерстве.

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Ранее о том, что у Китая есть отделения «тайной полиции» во многих западных странах, сообщала испанская неправительственная организация Safeguard Defenders. По ее данным, девять таких отделений находятся в Испании, четыре в Италии, два в Нидерландах и один в Швеции. В отчете НКО также говорится, что с помощью «тайной полиции» китайские власти в период с апреля 2021 года по июль 2022 года «убедили» 230 тыс. китайцев вернуться на родину, чтобы предстать перед судом.

После доклада Safeguard Defenders искать незаконные полицейские участки начали в США. В январе The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что агенты ФБР прошлой осенью проводили обыск в Чайна-тауне в Бруклине и обнаружили там незаконные отделения полиции КНР. По данным газеты, в Нью-Йорке такой участок находился в офисах китайской общественной организации America Changle Association NY.

В то же время посольство КНР в США утверждало, что там работают добровольцы, которые оказывают услуги китайцам, такие как продление водительских прав на родине.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США Китай полицейский участок Нью-Йорк шпионаж
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