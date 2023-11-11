Израиль пригрозил Бейруту судьбой Газы при вступлении «Хезболлы» в войну

Подобное предупреждение сделал министр обороны Израиля. Он предупредил, что мирные жители Ливана должны понимать последствия «смертельной ошибки» «Хезболлы». Ее лидер ранее допускал полномасштабную войну с Израилем

Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант (Фото: ABIR SULTAN POOL / Pool / Reuters)

Если ливанская шиитская группировка «Хезболла» вступит в войну с Израилем, это будет «смертельной ошибкой», которая приведет к бегству жителей Бейрута из домов, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает The Times of Israel.

Граждане Ливана должны знать, что если лидер «Хезболлы» Хасан Насралла «совершит ошибку, судьба Бейрута, вероятно, будет такой же, как судьба Газы», предупредил он.

По словам Галанта, сейчас израильские ВВС в секторе Газа задействованы менее чем на десятую часть своих возможностей, и мощь авиации на севере страны (у границ с Ливаном) «очень велика».

Вновь о последствиях вступления «Хезболлы» в войну высказался и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он, обращаясь к группировке, назвал подобное решение «ошибкой всей вашей жизни» и сказал, что она решит судьбу Ливана.

«Хезболла» в течение всей продолжающейся более месяца войны Израиля и ХАМАС наносит удары по северу страны, израильская армия отвечает обстрелами позиций группировки. 11 ноября также были зафиксированы атаки с обеих сторон, передает The Times of Israel.

Израильская армия сообщала, что наносит удары с использованием авиации и применяет артиллерию. Она заявила о попытках использования со стороны «Хезболлы» противотанковых ракет и уничтожении воздушных целей.

3 ноября Насралла выступил с первым с начала войны между Израилем и ХАМАС обращением к своим сторонникам и допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Он посоветовал израильской армии действовать там осторожно. При этом лидер «Хезболлы» выразил уверенность, что Израиль боится полномасштабного конфликта с Ливаном.