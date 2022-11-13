В ЛНР сообщили о серии мощных взрывов в Луганске

Как уточнил корреспондент ТАСС, один мощный взрыв произошел в южной части города, еще несколько были слышны в центральной. По словам Мирошника, в городе работает ПВО

Серия сильных взрывов произошла в столице Луганской Народной Республики, работает система ПВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«ПВО работало с западной стороны Луганска. Была попытка ударов по пригороду», — написал он.

Как уточняет корреспондент ТАСС, один мощный взрыв произошел в южной части города, еще несколько были слышны в центральной.

После начала российской военной операции обстрелы Луганска и других городов Республики усилились. Так, уже после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей президент России Владимир Путин ввел на этих территориях военное положение. Согласно законодательству, такой режим может вводиться на всей территории страны или в отдельных местностях в случае агрессии против России или непосредственной угрозы для нее.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее говорил, что наступление на линии фронта будет вестись до того времени, пока украинские войска не получится оттеснить «на безопасное расстояние». «Чтобы имеющиеся у них техника и вооружение, боеприпасы, не доставали до нашей территории», — уточнял он. Пасченик заявил, что ВСУ все еще ведет обстрел Луганска из высокоточного оружия, несмотря на взятие силами ЛНР под контроль всей территории Луганской области.

Об установлении полного контроля над всей территорией ЛНР министр обороны России Сергей Шойгу отчитался в начале месяца, 4 июля. «В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов», — доложил он президенту Владимиру Путину. Тот в ответ предложил позволить отдохнуть и «нарастить боевые возможности» подразделениям, которые участвовали в активных боевых действиях на луганском направлении.