США допустили сохранение санкций после мирного соглашения Москвы и Киева

Глава Минфина США допустила сохранение санкций даже в случае мира между Москвой и Киевом

Джанет Йеллен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила сохранения некоторых санкций против России после прекращения боевых действий на Украине. Об этом она заявила в интервью газете The Wall Street Journal.

Тем не менее Йеллен указала на отсутствие со стороны Москвы попыток начать переговоры с Киевом «на любых условиях, приемлемых для него».

«Я допускаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной», — сказала она. «С учетом того что произошло, мы, вероятно, сочли бы возможным, что некоторые санкции должны остаться в силе», — добавила глава Минфина.

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