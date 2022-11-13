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Белый дом назвал темы, которые Байден обсудит на саммите G20

Белый дом: Байден на саммите G20 сосредоточится на продовольствии и энергетике
Присутствие президента США на саммите в Индонезии показывает его готовность «засучить рукава» и помогать решать проблемы, отметил советник по национальной безопасности Джейк Салливан
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kith Serey / EPA / ТАСС)

Президент США Джо Байден на саммите G20 в Индонезии сосредоточится на решении проблем продовольственной и энергетической безопасности, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден рассматривает саммит как возможность встретиться с лидерами крупнейших экономик мира и обсудить последствия военных действий на Украине.

Салливан отметил, что американский лидер своим присутствием на саммите показывает готовность «засучить рукава» и помогать решать проблемы, в то время как президент России Владимир Путин отказался от поездки, что «говорит само за себя».

«Поэтому он будет сосредоточен на наших практических решениях по продовольственной безопасности, энергетической безопасности, долгам, реформе банков развития», — сказал советник.

Cаммит «Большой двадцатки» состоится на Бали 15–16 ноября. Путин отказался от поездки на саммит. Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал отказ Путина его личным решением, «связанным с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, на саммите Россия собирается озвучить ряд предложений, в том числе по газовому сотрудничеству с Турцией и поставкам партий зерна и удобрений, а также подтвердить готовность «оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах», отвергая при этом любые попытки внешнего давления, в том числе ценового.

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Салливан заявил, что Байден не собирается встречаться с Лавровым в Индонезии.

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Теги
Елена Чернышова
Джейк Салливан Джо Байден саммит G20
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