Рогов объяснил «исчезновение» флага России с площади Победы в Мелитополе

Про «исчезновение» российского триколора писали украинские СМИ. Рогов объяснил, что флагшток на площади Победы в Мелитополе ремонтируют

Фото: vrogov / Telegram

Отсутствие российского триколора на площади Победы в центре Мелитополя (Запорожская область) связано с ремонтом флагштока, сообщил у себя в Telegram член главного совета областной администрации Владимир Рогов. Про «исчезновение» флага писали украинские СМИ.

«Сегодня идет плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области. В ближайшем будущем наш государственный флаг вернется на свое место», — написал он.

Рогов также опубликовал две фотографии с видом на флагшток и стоящим рядом с ним автомобильным краном. «Запорожье — это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» — добавил он.

Российские силы взяли под контроль Мелитополь через несколько дней после начала спецоперации на Украине. В конце сентября Запорожская область наряду с Херсонской, а также Донецкой и Луганской народными республиками была включена в состав России. При этом территория на севере области, включая административный центр — Запорожье, по-прежнему находится под контролем Киева.

После решения Минобороны об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра Рогов говорил, что запорожское направление становится приоритетным для ВСУ. По его словам, с херсонского направления на другие, в том числе запорожское, может быть переброшено около 40 тыс. украинских военных.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий указывал, что власти региона не рассматривают вопрос об эвакуации жителей. «Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься», — говорил он.