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Рогов объяснил «исчезновение» флага России с площади Победы в Мелитополе

Рогов объяснил ремонтом отсутствие российского флага на площади Победы в Мелитополе
Про «исчезновение» российского триколора писали украинские СМИ. Рогов объяснил, что флагшток на площади Победы в Мелитополе ремонтируют
Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

Отсутствие российского триколора на площади Победы в центре Мелитополя (Запорожская область) связано с ремонтом флагштока, сообщил у себя в Telegram член главного совета областной администрации Владимир Рогов. Про «исчезновение» флага писали украинские СМИ.

«Сегодня идет плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области. В ближайшем будущем наш государственный флаг вернется на свое место», — написал он.

Рогов также опубликовал две фотографии с видом на флагшток и стоящим рядом с ним автомобильным краном. «Запорожье — это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» — добавил он.

Российские силы взяли под контроль Мелитополь через несколько дней после начала спецоперации на Украине. В конце сентября Запорожская область наряду с Херсонской, а также Донецкой и Луганской народными республиками была включена в состав России. При этом территория на севере области, включая административный центр — Запорожье, по-прежнему находится под контролем Киева.

После решения Минобороны об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра Рогов говорил, что запорожское направление становится приоритетным для ВСУ. По его словам, с херсонского направления на другие, в том числе запорожское, может быть переброшено около 40 тыс. украинских военных.

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий указывал, что власти региона не рассматривают вопрос об эвакуации жителей. «Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься», — говорил он.

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