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Орловский губернатор передумал насчет выплат семьям мобилизованных

Губернатор Орловской области объявил о выплатах 50 тыс. руб. семьям мобилизованных
Семьи призванных по мобилизации в Орловской области получат по 50 тыс. руб.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Власти Орловской области выделят по 50 тыс. руб. семьям мобилизованных жителей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков. Ранее он заявлял, что единовременные выплаты от региона — «простой путь», но после этого не будет средств для обеспечения призванных самым необходимым.

«Мы приняли решение о дополнительном выделении 50 тыс. руб. семьям мобилизованных», — написал он.

Клычков указал, что с целью обеспечить мобилизованных всем необходимым регион «по максимуму» направил средства из разных источников, в том из бюджета и от бизнеса. По его словам, первый этап формирования потребностей призванных по мобилизации пройден.

2 ноября в ходе прямого эфира во «Вконтакте» губернатор ответил на вопрос о единовременных выплатах семьям мобилизованным, решение о которых ранее приняли в других российских регионах.

«Есть самый просто путь — выплатить денежные средства, но тогда просто у нас с вами не будет источников для того, чтобы сегодня одевать, обеспечивать и покупать самое необходимое», — сказал Клычков.

Он сообщил, что областные власти общаются с добровольцами в зоне спецоперации и те «в один голос говорят», что при пересечении «военных рубежей» уже ничего нельзя купить, а родные ничего не могут привезти или передать. По мнению губернатора, многие регионы действовали в соответствии с подходом, согласно которому мобилизованные сами купят на выделенные деньги, что им нужно.

«Я лично для себя вижу другую задачу. Сегодня можно отдать небольшую денежную помощь, пускай это будет 50, 100 тыс. руб., кто-то 35 тыс. руб., кто-то 25 тыс. руб., богаче регионы — 200 тыс. руб. Но я сильно сомневаюсь, что каждая семья каждого мобилизованного сможет купить дизельный генератор, сможет купить бензопилу, сможет купить квадрокоптер, стоимость которого под 300 тыс. руб. <...>, и отдать это своему мобилизованному», — заявил он.

В середине октября президент России Владимир Путин поручил назначить ежемесячное довольствие рядовым военнослужащим, призванным в рамках мобилизации, в размере 195 тыс. руб. Единовременную выплату такого же размера он установил для заключивших контракт для прохождения службы на Украине.

Дополнительные выплаты мобилизованным установили некоторые регионы. Например, власти Москвы назначили ежемесячное пособие в размере 50 тыс. руб., в Петербурге единовременная выплата составит 300 тыс. руб., в Подмосковье — 200 тыс. руб., в Новосибирской, Тульской и Курской областях — 100 тыс. руб.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Андрей Клычков Орловская область мобилизация выплаты
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