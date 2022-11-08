Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим

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Мобилизованные, недовольные качеством экипировки, могут «купить ее сами», заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира с жителями региона. Трансляцию он вел во «ВКонтакте».

Губернатору во время прямого эфира задали вопросы об обмундировании. Он рассказал, что власти закупили «по максимуму то, что было, другого ничего не было», но пообещал заменить некачественные вещи на новые, если что-то порвалось. «Десятки миллионов рублей на это потратили. <...> Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится [обмундирование], покупайте сами. Всем не угодишь, наверное», — сказал Клычков.

По его словам, сейчас власти закупили хорошие разгрузочные жилеты, в ближайшее время посылки отправят в учебные части.

Накануне в соцсетях распространилось видео, в котором орловские мобилизованные обращаются к Клычкову и показывают состояние отправленной экипировки, передавало Орелtimes. Так, они легко рвут рюкзаки, показывают, как расходится по швам форма, и сетуют на ломающиеся ножи.

Ранее в Орловской области обсуждался вопрос выплат мобилизованным. Так, сначала Клычков говорил, что единовременных выплат семьям мобилизованных не будет, поскольку у властей тогда «не будет источников для того, чтобы сегодня одевать, обеспечивать и покупать самое необходимое». «Я сильно сомневаюсь, что каждая семья каждого мобилизованного сможет купить дизельный генератор, сможет купить бензопилу, сможет купить квадрокоптер, стоимость которого под 300 тыс. руб. <...>, и отдать это своему мобилизованному», — заявил он.

Однако позднее семьям призванных по частичной мобилизации в Орловской области все же решили выделить дополнительные выплаты в размере 50 тыс. руб. Рядовым мобилизованным также положено ежемесячное довольствие в размере 195 тыс. руб.