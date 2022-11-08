Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Умерла пострадавшая при стрельбе в ижевской школе женщина Общество, 15:27
Президент Индонезии допустил участие Путина в G20 по видеосвязи Политика, 15:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:24
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:15
Зеленский внес закон о продлении военного положения и мобилизации Политика, 15:12
Тревожный заказчик медлит. Как убедить его тратиться на развитие Pro, 15:01
Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим Политика, 15:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ипотека за ₽1 и жилье вместо авто: как завлекают покупателей новостроек Недвижимость, 15:00
Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили Авто, 14:58
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 14:52
СКА проиграл «Адмиралу» и второй раз в сезоне уступил в основное время Спорт, 14:51
Инвесторы стали жаловаться на брокеров в девять раз чаще Финансы, 14:47
Госдума отклонила законопроект о едином операторе рекламы Бизнес, 14:41
«Динамо» впервые за 12 лет проиграло в гостях «Амуру» в матче КХЛ Спорт, 14:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим

Глава Орловской области Клычков: недовольные качеством экипировки могут купить ее сами

Video

Мобилизованные, недовольные качеством экипировки, могут «купить ее сами», заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира с жителями региона. Трансляцию он вел во «ВКонтакте».

Губернатору во время прямого эфира задали вопросы об обмундировании. Он рассказал, что власти закупили «по максимуму то, что было, другого ничего не было», но пообещал заменить некачественные вещи на новые, если что-то порвалось. «Десятки миллионов рублей на это потратили. <...> Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится [обмундирование], покупайте сами. Всем не угодишь, наверное», — сказал Клычков.

По его словам, сейчас власти закупили хорошие разгрузочные жилеты, в ближайшее время посылки отправят в учебные части.

Накануне в соцсетях распространилось видео, в котором орловские мобилизованные обращаются к Клычкову и показывают состояние отправленной экипировки, передавало Орелtimes. Так, они легко рвут рюкзаки, показывают, как расходится по швам форма, и сетуют на ломающиеся ножи.

Ранее в Орловской области обсуждался вопрос выплат мобилизованным. Так, сначала Клычков говорил, что единовременных выплат семьям мобилизованных не будет, поскольку у властей тогда «не будет источников для того, чтобы сегодня одевать, обеспечивать и покупать самое необходимое». «Я сильно сомневаюсь, что каждая семья каждого мобилизованного сможет купить дизельный генератор, сможет купить бензопилу, сможет купить квадрокоптер, стоимость которого под 300 тыс. руб. <...>, и отдать это своему мобилизованному», — заявил он.

Однако позднее семьям призванных по частичной мобилизации в Орловской области все же решили выделить дополнительные выплаты в размере 50 тыс. руб. Рядовым мобилизованным также положено ежемесячное довольствие в размере 195 тыс. руб.

Теги
Андрей Клычков Орловская область мобилизация военнослужащие экипировка
Материалы по теме
Орловский губернатор передумал насчет выплат семьям мобилизованных
Политика
Минобороны России разъяснило условия выплат мобилизованным
Политика
Мантуров заявил о работе производств экипировки мобилизованных в 3 смены
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter