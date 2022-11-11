Байден извинился за Трампа

Джо Байден (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент США Джо Байден на конференции по изменению климата COP27 извинился за выход из Парижского соглашения по климату, который произошел при его предшественнике Дональде Трампе. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

«Я прошу прощения за то, что мы вышли из [Парижского] соглашения», — сказал Байден на конференции.

Президент США подчеркнул, что климатический кризис касается «человеческой безопасности и самой жизни планеты». Он заверил делегатов, что США серьезно относятся к проблеме.

«Хорошая климатическая политика — это хорошая экономическая политика», — подчеркнул американский президент, передает Reuters.

Парижское соглашение по климату было принято 195 странами в 2015 году. Оно направлено на сдерживание глобального потепления. Одна из мер, предусмотренных документом, — снижение углеродных выбросов и технологическое перевооружение. Участники соглашения договорились ежегодно выделять развивающимся странам $100 млрд для решения климатических проблем.

В 2017 году президент Дональд Трамп заявил о выходе США из этого соглашения. Он сказал, что при нынешних условиях это невыгодно для страны, поскольку к 2025 году США могли бы потерять 2,7 млн рабочих мест при исполнении всех условий соглашения. В 2019 году США официально уведомили ООН о выходе из соглашения, но оно должно было вступить в силу ровно через год с момента доставки уведомления.

20 января 2021 года, через несколько часов после инаугурации, Джо Байден в качестве президента США подписал ряд документов, отменяющих указы Трампа, в том числе и указ о выходе из Парижского соглашения. Через месяц, в феврале, США повторно вступили в соглашение.