Трамп заявил о выполнении Китаем одного из условий по торговой сделке

Трамп заявил о выполнении Китаем одного из условий по торговой сделке

Китай начал закупать сельскохозяйственную продукцию из США, приступив таким образом к выполнению договоренностей по торговой сделке. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter.

«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», — заявил Трамп.

По его словам, одно из условий по сделке предполагало, что Китай начнет немедленно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, а не спустя три-четыре недели после подписания документов.

При таком условии он согласился не повышать пошлины на китайские товары до 30%. Пока они остаются на уровне 25%, а отношения с Китаем, по словам Трампа, «очень хорошие». «Они закончат первую фазу сделки, а затем приступят непосредственно ко второй. Скоро будет завершена и подписана вторая часть сделки», — написал президент.

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