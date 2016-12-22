Лукашенко назначил бывшего вице-премьера послом в России

Возглавлять белорусскую дипломатическую миссию в Москве будет бывший заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко, работавший в правительстве с 2001 года

Владимир Семашко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего вице-премьера республики Владимира Семашко послом в России. Об этом сообщает агентство БелТА.

Это решение глава государства принял во вторник, 13 ноября. По совместительству Семашко будет занимать должность полномочного представителя Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также спецпредставителя Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Владимир Семашко занимал должнос​ть заместителя премьер-министра Белоруссии с декабря 2014 по август 2018 года. До этого с декабря 2003 года работал первым вице-премьером и курировал промышленность и топливно-энергетический комплекс​. С 2001 по 2003 год был министром энергетики республики.

В августе Лукашенко сменил руководство правительства Белоруссии, в частности были назначены премьер-министр (им стал Сергей Румас), вице-премьеры и руководители министерств. Занимавший до этого момента должность посла Белоруссии в России Игорь Петрищенко был назначен вице-премьером.

В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в Белоруссии. Им стал полномочный представитель лидера страны в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Помимо посольских обязанностей ему присвоили статус спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений. Источник РБК в МИДе указывал, что совмещение двух статусов даст Бабичу больше рычагов влияния.