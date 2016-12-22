Лукашенко назначил новое руководство в правительство Белоруссии

Премьер-министром назначен Сергей Румас, который до этого возглавлял Банк развития страны. Президент также назначил новых заместителей главы правительства

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил руководство правительства республики и назначил нового премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба администрации белорусского лидера.

Возглавлять Совет министров Белоруссии с сегодняшнего дня станет глава Банка развития Сергей Румас. Он сместил на этом посту Андрея Кобякова, который занимал должность премьер-министра с декабря 2014 года.

Лукашенко назначил премьеру новых заместителей: на должность первого вице-премьера переходит Александр Турчин, который ранее руководил аппаратом Совета министров республики. Заместителем главы правительства также становится Игорь Ляшенко, который возглавлял концерн «Белнефтехим». Посол Белоруссии в России Игорь Петришенко будет отвечать в новом правительстве за здравоохранение, культуру, образование и спорт. Еще одним замом Румаса президент назначил Владимира Кухарева, который работал заместителем председателя комитета госконтроля.

«Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа, — заявил Лукашенко. — А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности».

Перестановки произошли и на уровне отдельных министерств. Лукашенко назначил новых руководителей в Министерство архитектуры и строительства, Министерство промышленности, Министерство экономики, а также в Министерство связи и информатизации.

В минувший вторник Александр Лукашенко провел совещание в Оршанском районе на востоке Белоруссии, на котором заявил о своем намерении обновить правительство, и поручил подготовить ему список потенциальных кандидатов в министры по различным направлениям. По словам белорусского лидера, многие действующие главы ведомств не выполняют его поручения из-за «пофигистического отношения».