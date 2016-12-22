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«Яблоко» попросило ФАС проверить контракты родственников Глацких
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«Яблоко» попросило ФАС проверить контракты родственников Глацких
Политика, 08:30
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«Яблоко» попросило ФАС проверить контракты родственников Глацких
Родственники свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство ничего не должно детям, владеет ООО «Ремонтстройгаз» — исполнителем заключенных с местными властями госконтрактов на сумму 1,9 млрд руб.
Ольга Глацких (Фото: ТАСС)

​Какие контракты попали под подозрение

Семья директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких зарабатывает на госконтрактах, в которых есть признаки картельного сговора. Об этом говорится в расследовании Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» (есть у РБК).

Чиновница недавно оказалась в центре скандала, когда на встрече с детьми-волонтерами заявила, что государство ничего им не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков», — заявила Глацких. Ее высказывание начали активно обсуждать в интернете и СМИ, и чиновнице пришлось извиниться за свои слова.

Глацких отстранили от работы, а Следственный комитет решил проверить ее департамент на предмет нецелевого расходования бюджетных средств. Издание Ura.ru со ссылкой на источник в аппарате главы региона Евгения Куйвашева сообщило, что Глацких не будет уволена с госслужбы и отделается выговором. Позже власти региона заявили, что решение о наказании еще не принято.

«Яблоко» изучило деятельность «Ремонтстройгаза», который принадлежит известному в регионе бизнесмену и отцу чиновницы Вячеславу Глацких. Директором этой компании является его сын Артем. Подсчеты РБК подтвердили данные ЦАП: всего «Ремонтстройгаз» получил с 2010 года 14 контрактов от региональных властей на сумму 1,86 млрд руб. При этом в шести случаях эта компания была единственной, подавшей заявку.

Вячеслав Глацких — соучредитель шести компаний, пять из которых расположены в Свердловской области, одна — в Москве. Преимущественная сфера их деятельности — строительство и ремонт автомобильных дорог. Еще в одной компании Глацких является руководителем. В четырех компаниях соучредителем выступает его сын Артем, в одной из компаний отца он занимает пост генерального директора.

Как в «Яблоке» доказывают признаки картеля

В двух контрактах на ремонт и поддержание состояния автомобильных дорог — на общую сумму 539,9 млн руб. — эксперты «Яблока» нашли признаки картеля. В закупке, объявленной в апреле 2017 года, конкурент «Ремонтстройгаза» — компания «СтройИнвестГарант» предложила цену всего на одну копейку меньше начального предложения, что позволило компании Глацких выиграть аукцион. На конкурс, объявленный летом текущего года, «Ремонтстройгаз» подал заявку почти одновременно с двумя другими компаниями. Все они представили абсолютно одинаковые предложения по цене. В решении по аукциону «Ремонтстройгаз» назвали компанией, предложившей наиболее низкую цену контракта, и фирма Глацких победила. Кроме того, у двух конкурентов «Ремонтстройгаза» — компаний «СтройИнвестГарант» и ООО «Девайс» — один и тот же телефонный номер, отметил замруководителя ЦАП Алексей Карнаухов. Это, уверен Карнаухов, может говорить о том, что компании связаны.

Эксперты «Яблока» попросили УФАС по Свердловской области проверить эти контракты на нарушение ч. 1 ст. 11 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководитель центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Санкт-Петербурге Дмитрий Сухарев не видит тут признаков картельного сговора. «Возможно, в «Яблоке» имеют сведения об аффилированности участников между собой. Или, может, у них есть факты, которые докажут сговор этих компаний. Для обвинений в картельном сговоре должны быть железобетонные основания. Потому как картельный сговор — уголовно наказуемое деяние», — подчеркивает он.

В приемной Ольги Глацких не ответили на звонки РБК. РБК направил запросы в департамент молодежной политики Свердловской области и в пресс-службу губернатора.

Что такое картельный сговор

Антиконкурентные нарушения при закупках делятся на сговоры и картели. Картельное соглашение — это сговор между собой конкурирующих компаний. Существуют пять видов соглашений, которые относятся к картельным, — это сговор на торгах, ценовой сговор, сговор о разделе рынка, сговор о бойкоте других компаний на рынке и сговор о создании дефицита. Участие в тендерах нескольких компаний с одними и теми же учредителями и руководителями может быть признаком сговора, но не картеля. Создание картельного сговора наказывается лишением свободы от трех до семи лет по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) и штрафом до 1 млн руб.

Авторы: Евгения Кузнецова, Дада Линделл.
При участии: Елизавета Антонова.
Теги: Свердловская область , Дети , картельный сговор
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