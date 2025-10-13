 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

В Египте проходит «саммит мира» по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В Шарм-эш-Шейхе собрались лидеры более 20 государств и международных организаций. Кадры с мероприятия — в фоторепортаже РБК
Сопредседателями встречи стали президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси.&nbsp;
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Сопредседателями встречи стали президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси. 

Перемирие между Израилем и ХАМАС при посредничестве США вступило в силу в ночь на 10 октября. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома, а ХАМАС освободил всех остававшихся в плену живых заложников.
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Перемирие между Израилем и ХАМАС при посредничестве США вступило в силу в ночь на 10 октября. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома, а ХАМАС освободил всех остававшихся в плену живых заложников.

Трамп прилетел в Египет после визита в Израиль по случаю освобождения заложников, которых палестинское движение ХАМАС удерживало в секторе Газа больше двух лет.&nbsp; На фото: Трамп рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в международном аэропорту Бен-Гурион перед вылетом в Шарм-эш-Шейх. Израильский премьер отказался участвовать в саммите из-за еврейского религиозного праздника, хотя ранее получал приглашение.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп прилетел в Египет после визита в Израиль по случаю освобождения заложников, которых палестинское движение ХАМАС удерживало в секторе Газа больше двух лет. 

На фото: Трамп рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в международном аэропорту Бен-Гурион перед вылетом в Шарм-эш-Шейх. Израильский премьер отказался участвовать в саммите из-за еврейского религиозного праздника, хотя ранее получал приглашение.

В числе участников саммита&nbsp;&mdash; премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

В числе участников саммита — премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

На фото: Эмманюэля Макрона приветствуют посол Франции Эрик Шевалье и министр гражданской авиации Египта Самех Эль-Хефни.
Фото: Yoan Valat / Reuters

На фото: Эмманюэля Макрона приветствуют посол Франции Эрик Шевалье и министр гражданской авиации Египта Самех Эль-Хефни.

На фото: президент Франции встретился с королем Иордании Абдаллой&nbsp;во время мирного саммита.
Фото: Yoan Valat / Reuters

На фото: президент Франции встретился с королем Иордании Абдаллой во время мирного саммита.

Президент Палестины Махмуд Аббас (в центре) также прибыл на саммит. Представителей ХАМАС на мероприятии не будет.
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас (в центре) также прибыл на саммит. Представителей ХАМАС на мероприятии не будет.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани перед саммитом.
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Кир Стармер, Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани перед саммитом.

В центре&nbsp;&mdash; канцлер Германии Фридрих Мерц.
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

В центре — канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Трампа в аэропорту. Вскоре после прибытия американского коллеги он написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России): &laquo;Все они (прибывшие на саммит лидеры.&nbsp;&mdash; РБК) несут одно и то&nbsp;же послание человечеству: хватит войны&hellip; добро пожаловать в мир&raquo;.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Трампа в аэропорту. Вскоре после прибытия американского коллеги он написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России): «Все они (прибывшие на саммит лидеры. — РБК) несут одно и то же послание человечеству: хватит войны… добро пожаловать в мир».

Президент Египта заявил, что Трамп&nbsp;&mdash; единственный, кто может установить мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что теперь важно обеспечить соблюдение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, вернуть тела оставшихся погибших заложников в Газе их семьям и допустить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Египта заявил, что Трамп — единственный, кто может установить мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что теперь важно обеспечить соблюдение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, вернуть тела оставшихся погибших заложников в Газе их семьям и допустить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Главное событие саммита&nbsp;&mdash; подписание соглашения о прекращении войны в секторе Газа. План Трампа был представлен в конце сентября. Он состоит из 20 пунктов, которые охватывают как первоначальные шаги сторон, так и дальнейшие действия. Это включает вопросы будущего управления сектором Газа, безопасности, развития территорий и прочее.
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Главное событие саммита — подписание соглашения о прекращении войны в секторе Газа. План Трампа был представлен в конце сентября. Он состоит из 20 пунктов, которые охватывают как первоначальные шаги сторон, так и дальнейшие действия. Это включает вопросы будущего управления сектором Газа, безопасности, развития территорий и прочее.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Яна Мордвинцева, София Шошина София Шошина
мультимедиа сектор Газа Египет Дональд Трамп США мирное урегулирование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Будущее поддержки: как копайлоты меняют клиентский сервис Радио РБК, 19:45
Эрдоган попросил «прекрасную» Мелони бросить курить Политика, 19:40
Глава WADA заявил об изъятии 800 млн до допинга на европейском рынке Спорт, 19:38
«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте Политика, 19:38 
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:33
Трамп и три лидера подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа Политика, 19:33
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 19:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Гид по фестивалю «Каро/Арт»: Бутусов, Триер и недружелюбный Би Гань Стиль, 19:14
Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели Политика, 19:11
Берлин предупредил о «горячем конфликте после ледяного мира» в Европе Политика, 19:11
В России провели мессу с мощами первого католического святого-миллениала Общество, 19:06
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 19:01