«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте

Трамп прилетел в Египет после визита в Израиль по случаю освобождения заложников, которых палестинское движение ХАМАС удерживало в секторе Газа больше двух лет.

На фото: Трамп рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в международном аэропорту Бен-Гурион перед вылетом в Шарм-эш-Шейх. Израильский премьер отказался участвовать в саммите из-за еврейского религиозного праздника, хотя ранее получал приглашение.