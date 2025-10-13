«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте
В Египте проходит «саммит мира» по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В Шарм-эш-Шейхе собрались лидеры более 20 государств и международных организаций. Кадры с мероприятия — в фоторепортаже РБК
Сопредседателями встречи стали президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси.
Перемирие между Израилем и ХАМАС при посредничестве США вступило в силу в ночь на 10 октября. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома, а ХАМАС освободил всех остававшихся в плену живых заложников.
Трамп прилетел в Египет после визита в Израиль по случаю освобождения заложников, которых палестинское движение ХАМАС удерживало в секторе Газа больше двух лет.
На фото: Трамп рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в международном аэропорту Бен-Гурион перед вылетом в Шарм-эш-Шейх. Израильский премьер отказался участвовать в саммите из-за еврейского религиозного праздника, хотя ранее получал приглашение.
В числе участников саммита — премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
На фото: Эмманюэля Макрона приветствуют посол Франции Эрик Шевалье и министр гражданской авиации Египта Самех Эль-Хефни.
На фото: президент Франции встретился с королем Иордании Абдаллой во время мирного саммита.
Президент Палестины Махмуд Аббас (в центре) также прибыл на саммит. Представителей ХАМАС на мероприятии не будет.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани перед саммитом.
В центре — канцлер Германии Фридрих Мерц.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Трампа в аэропорту. Вскоре после прибытия американского коллеги он написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России): «Все они (прибывшие на саммит лидеры. — РБК) несут одно и то же послание человечеству: хватит войны… добро пожаловать в мир».
Президент Египта заявил, что Трамп — единственный, кто может установить мир на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что теперь важно обеспечить соблюдение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, вернуть тела оставшихся погибших заложников в Газе их семьям и допустить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Главное событие саммита — подписание соглашения о прекращении войны в секторе Газа. План Трампа был представлен в конце сентября. Он состоит из 20 пунктов, которые охватывают как первоначальные шаги сторон, так и дальнейшие действия. Это включает вопросы будущего управления сектором Газа, безопасности, развития территорий и прочее.
