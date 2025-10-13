 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

«День глубокой радости»: как в Израиль вернулись заложники. Фоторепортаж

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

13 октября ХАМАС вернул всех остававшихся в живых заложников, президент Трамп выступил перед израильским парламентом — в галерее РБК
13 октября ХАМАС передал Израилю 20 последних остававшихся в живых заложников. Передача традиционно состоялась через представителей &laquo;Красного Креста&raquo;.
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

13 октября ХАМАС передал Израилю 20 последних остававшихся в живых заложников. Передача традиционно состоялась через представителей «Красного Креста».

Заложников передали в два этапа: в 8 утра для передачи привезли семь человек, ближе к 11&nbsp;&mdash; оставшихся 13 пленников.
Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Заложников передали в два этапа: в 8 утра для передачи привезли семь человек, ближе к 11 — оставшихся 13 пленников.

В первой группе заложников были Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал, во второй&nbsp;&mdash; Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, уроженец Донецка Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски (на фото&nbsp;&mdash; родственники и друзья Алона Охеля наблюдают за прямой трансляцией передачи заложников).
Фото: Rami Shlush / Reuters

В первой группе заложников были Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал, во второй — Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, уроженец Донецка Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски (на фото — родственники и друзья Алона Охеля наблюдают за прямой трансляцией передачи заложников).

На фото: тетя заложника Нимрода Коэна показывает его фото во время разговора с матерью перед освобождением.
Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

На фото: тетя заложника Нимрода Коэна показывает его фото во время разговора с матерью перед освобождением.

На фото: автоколонна с заложниками приезжает в Реим, Израиль.
Фото: Amir Cohen / Reuters

На фото: автоколонна с заложниками приезжает в Реим, Израиль.

На фото: толпа на Площади заложников в Тель-Авиве в преддверии возращения последних оставшихся в живых пленных.
Фото: Matanya Tausig / Reuters

На фото: толпа на Площади заложников в Тель-Авиве в преддверии возращения последних оставшихся в живых пленных.

Гай Гильбоа-Даллал после освобождения с представителем ЦАХАЛ. Когда Гильбоа-Даллал попал в плен, ему было 22 года.
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Гай Гильбоа-Даллал после освобождения с представителем ЦАХАЛ. Когда Гильбоа-Даллал попал в плен, ему было 22 года.

Близнецы Гали и Зив Берманы после освобождения. В плену они были разделены и воссоединились только после возвращения в Израиль.
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Близнецы Гали и Зив Берманы после освобождения. В плену они были разделены и воссоединились только после возвращения в Израиль.

Родственники и друзья заложников и активисты на Площади заложников в Тель-Авиве. На плакате внизу фото освобожденного Алона Охеля и его возраст&nbsp;&mdash; когда он попал в плен, ему было 22 лет. Освободили его в 24 года.
Фото: Shir Torem / Reuters

Родственники и друзья заложников и активисты на Площади заложников в Тель-Авиве. На плакате внизу фото освобожденного Алона Охеля и его возраст — когда он попал в плен, ему было 22 лет. Освободили его в 24 года.

Вертолет с освобожденными заложниками, которых привезли на территорию госпиталя в Петах-Тиква, Израиль.
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Вертолет с освобожденными заложниками, которых привезли на территорию госпиталя в Петах-Тиква, Израиль.

Освобожденный заложник Омри Миран с женой Лишай Миран-Лави. У пары есть двое дочерей: старшей Рони четыре года, младшей Альме&nbsp;&mdash; два (когда Миран попал в плен, ей было шесть месяцев).
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Освобожденный заложник Омри Миран с женой Лишай Миран-Лави. У пары есть двое дочерей: старшей Рони четыре года, младшей Альме — два (когда Миран попал в плен, ей было шесть месяцев).

Братья Гали и Зив Берманы по прибытии в Израиль.
Фото: Hannah McKay / Reuters

Братья Гали и Зив Берманы по прибытии в Израиль.

Автомобильная колонная с освобожденными заложникам, Рейм, Израиль.
Фото: Amir Cohen / Reuters

Автомобильная колонная с освобожденными заложникам, Рейм, Израиль.

В день освобождения заложников в Иерусалим прибыл президент США Дональд Трамп.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В день освобождения заложников в Иерусалим прибыл президент США Дональд Трамп.

Трамп стал четвертым президентом США, выступившем в Кнессете&nbsp;&mdash; парламенте Израиля. До этого такой чести удостаивались Джимми Картер в 1979 году (тогда при посредничестве президента были заключены Кэмп-Дэвидские соглашения между Египтом и Израилем), Билл Клинтон в 1994 году (когда был заключен мирный договор между Израилем и Иорданом), и Джордж Буш&nbsp;&mdash; младший&nbsp;&mdash; в 2008 году (в честь 60-летней годовщины основания государства Израиль).
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп стал четвертым президентом США, выступившем в Кнессете — парламенте Израиля. До этого такой чести удостаивались Джимми Картер в 1979 году (тогда при посредничестве президента были заключены Кэмп-Дэвидские соглашения между Египтом и Израилем), Билл Клинтон в 1994 году (когда был заключен мирный договор между Израилем и Иорданом), и Джордж Буш — младший — в 2008 году (в честь 60-летней годовщины основания государства Израиль).

Благодарственная надпись с профилем Дональда Трампа на одном из пляжей в Тель-Авиве, которую можно было увидеть из окон президентского самолета.
Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Благодарственная надпись с профилем Дональда Трампа на одном из пляжей в Тель-Авиве, которую можно было увидеть из окон президентского самолета.

Выступая в Кнессете, Трамп заявил, что перемирие между Израилем и ХАМАС&nbsp;&mdash; &laquo;это не только конец войны. Это конец эпохи террора и смерти и начало эры веры, надежды и бога&raquo;. &laquo;Мы собрались в день глубокой радости и растущей надежды&raquo;, &mdash; отметил американский лидер. Речь Трампа прервали двое ультралевых депутатов, один из них держал плакат с призывом &laquo;признать Палестину&raquo;. Выступавший перед американским лидером израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху&nbsp;предложил вручить Трампу премию Израиля&nbsp;&mdash; самую престижную государственную награду страны. Также &laquo;за решающую роль в прекращении войны в Газе&raquo; президент США получит высшую государственную награду Египта&nbsp;&mdash; орден Нила.
Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Выступая в Кнессете, Трамп заявил, что перемирие между Израилем и ХАМАС — «это не только конец войны. Это конец эпохи террора и смерти и начало эры веры, надежды и бога». «Мы собрались в день глубокой радости и растущей надежды», — отметил американский лидер.

Речь Трампа прервали двое ультралевых депутатов, один из них держал плакат с призывом «признать Палестину».

Выступавший перед американским лидером израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил вручить Трампу премию Израиля — самую престижную государственную награду страны. Также «за решающую роль в прекращении войны в Газе» президент США получит высшую государственную награду Египта — орден Нила.

В тот&nbsp;же день 13 октября в Египте запланирован международный саммит, на нем ожидается участие более 20 лидеров государств Ближнего Востока, Африки и Европы, встреча пройдет под председательством Дональда Трампа и президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси (на фото&nbsp;&mdash; Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе).
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В тот же день 13 октября в Египте запланирован международный саммит, на нем ожидается участие более 20 лидеров государств Ближнего Востока, Африки и Европы, встреча пройдет под председательством Дональда Трампа и президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси (на фото — Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе).

На встрече присутствуют лидеры Великобритании, Франции (на фото), Германии, Пакистана и ряда других стран. Также ожидается глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Ни лидеры ХАМАС, ни премьер-министр Израиля в саммите участвовать не будут.
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

На встрече присутствуют лидеры Великобритании, Франции (на фото), Германии, Пакистана и ряда других стран. Также ожидается глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Ни лидеры ХАМАС, ни премьер-министр Израиля в саммите участвовать не будут.

Французский президент Эмманюэль Макрон с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.
Фото: Yoan Valat / Reuters

Французский президент Эмманюэль Макрон с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Премьер-министр Кир Стармер с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом перед началом саммита.
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Премьер-министр Кир Стармер с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом перед началом саммита.

В рамках сделки Израиль освободил из тюрем почти две тысячи палестинских заключенных (на фото&nbsp;&mdash; толпы, встречающие освобожденных в Рамалле, Западный берег реки Иордан).
Фото: Mohamad Torokman / Reuters

В рамках сделки Израиль освободил из тюрем почти две тысячи палестинских заключенных (на фото — толпы, встречающие освобожденных в Рамалле, Западный берег реки Иордан).

Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mussa Qawasma / Reuters
Фото: Mussa Qawasma / Reuters
Фото: Mussa Qawasma / Reuters
Фото: Mussa Qawasma / Reuters
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
