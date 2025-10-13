«День глубокой радости»: как в Израиль вернулись заложники. Фоторепортаж

Выступая в Кнессете, Трамп заявил, что перемирие между Израилем и ХАМАС — «это не только конец войны. Это конец эпохи террора и смерти и начало эры веры, надежды и бога». «Мы собрались в день глубокой радости и растущей надежды», — отметил американский лидер.

Речь Трампа прервали двое ультралевых депутатов, один из них держал плакат с призывом «признать Палестину».

Выступавший перед американским лидером израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил вручить Трампу премию Израиля — самую престижную государственную награду страны. Также «за решающую роль в прекращении войны в Газе» президент США получит высшую государственную награду Египта — орден Нила.