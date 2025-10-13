 Перейти к основному контенту
Политика
0

Берлин предупредил о «горячем конфликте после ледяного мира» в Европе

Немецкая разведка предупредила о «горячем конфликте после ледяного мира»
Глава разведки Германии уверен, что Россия может пойти на прямое столкновение с НАТО. Путин прежде отмечал отсутствие экономических и политических причин воевать со странами альянса
Мартин Егер
Мартин Егер (Фото: Mike Schmidt / imago-images.de / Global Look Press)

Число вооруженных конфликтов и государственных кризисов за последние 15 лет удвоилось, а грань между миром и войной все больше размывается, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на слушаниях в бундестаге.

«В Европе в лучшем случае царит ледяной мир, который в любой момент может перерасти в горячую конфронтацию», — сказал глава немецкой разведки и призвал союзников по НАТО быть готовыми к дальнейшей эскалации.

По его мнению, Россия пытается ослабить НАТО, дестабилизировать европейские страны, внести раскол в их общества и запугать их жителей, чтобы расширить зону своего влияния на Запад и поставить Европу в зависимое от Москвы положение. «Для достижения этой цели Россия не откажется от прямой военной конфронтации с НАТО, если будет необходимо», — уверен он.

Егер подчеркнул, что угроза может возникнуть до 2029 года. Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус говорил, что бундесвер должен быть готов к войне к этому сроку.

Der Spiegel узнал о неопознанном дроне над авиабазой НАТО в Германии
Политика
Фото:Chris Hondros / Getty Images

После слов Егера президент Федерального ведомства военной контрразведки (MAD) Мартина Розенберг призвала усилить противодействие «экстремистским тенденциям в бундесвере». «Правым экстремистским, исламистским и другим антиконституционным идеологиям нет места в наших вооруженных силах», — сказала она.

Эти заявления прозвучали на фоне участившихся инцидентов с появлением дронов в небе Европы. В сентябре-октябре несколько европейских государств, не только находящихся на востоке ЕС, заявили об обнаружении дронов в своем воздушном пространстве. На фоне этих случаев активизировалось обсуждение проекта «стены дронов». В Европе подозревают Россию в причастности к этим инцидентам. Москва отвергала подобные обвинения.

О необходимости быть готовыми к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет заявлял в 2024 году глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Предыдущий глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль также говорил, что Россия хочет проверить единство Запада. По его словам, если конфликт на Украине закончится скоро, раньше 2029 или 2030 года, то у России появится возможность использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. Он также говорил об отсутствии агрессивных намерений в отношении стран Европы.

Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
военная разведка Германия НАТО конфликт
